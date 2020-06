Casi 8 millones de euros presupuesto del Ayuntamiento para este año 2.020

El Pleno Municipal aprueba el presupuesto municipal para este año 2.020, solo con los votos del PSOE, voto en contra de PP e IU, abstención de C’s y la no asistencia de Podemos. El presupuesto asciende a 7.910.272, 34 euros en el capítulo de ingresos y 7.459.463,17 de gastos, superávit de 450.809,17.

Lo hacía en una sesión extraordinaria, celebrada en la Sala de Conferencias de la Casa de la Juventud, para poder cumplir las medidas de distanciamiento marcadas por las autoridades sanitarias en esta situación de alarma Sanitaria, con la presencia de 13 de los 17 concejales que integran la corporación, ausencia de un concejal del PSOE, Diego Núñez, la portavoz del grupo municipal de IU, Juana Cazorla y los dos concejales de Podemos, Agustín Barroso e Isabel Montávez.

La sesión se iniciaba con un minuto de silencio, en homenaje y memoria de todas las victimas del COVID 19, servía como presentación del nuevo secretario de la corporación, Luis Gómez-Merlo de la Fuente.

En su primera intervención, la alcaldesa, M.ª Teresa García, definía el presupuesto como un presupuesto vivo, “… En este presupuesto va a haber partidas como cultura, festejos que, probablemente, no se ejecuten, habrá que hacer expedientes de modificación de créditos. Es algo nuevo para todos, se van a disparar los gastos en lo que es desinfección, la piscina, hemos tenido que cambiar todo, pantallas protectoras, para todos los departamentos y edificios del ayuntamiento, protección para nuestros trabajadores, gel hidro-alcohólico, lejías, desinfectantes… Hay ingresos que llegarán o no llegarán, o se retrasarán… Este presupuesto va a ser un presupuesto vivo…”.

El portavoz del PSOE, concejal de hacienda, José Luis Hidalgo, explicaba las variaciones, de las cifras con respecto al de 2.019 y para qué va a servir, las principales actuaciones que se van a acometer con el, “… En el capítulo de ingresos se reduce en 131.678,36 euros y el de gastos en 302.000 €uros… Si no aprobamos este presupuesto, al final de mes no cobraban los trabajadores. Vamos a realizar las aportaciones al PER (PFEA), sin la que las obras no se podrían ejecutar. Crecemos en la colaboración con asociaciones. Se va a construir una nave en el polígono industrial, comprar desfibriladores para todos los colegios, vehículo grúa-escalera para el cementerio, vehículo para servicios municipales, Plan de Empleo de la Diputación Provincial, de 233.000 euros, para una bolsa de empleo durante el verano, para estudiantes y gente sin cartilla, para complementar las obras municipales, aportación para la terminación del cambio de todo el alumbrado público, a la Guardería Municipal, además de seguir arreglando, le vamos a meter una instalación fotovoltaica, con energía solar, en caminos, y seguir pagando las deudas en expropiaciones que nos dejaron. Un presupuesto para continuar avanzando, dándole estabilidad a nuestro pueblo, pagándole a los trabajadores, y seguir pagando agujeros, ya nos gustaría no tener agujeros que tapar, pero es que nos dejaron pozos de ‘300 metros’…”.

La portavoz de C’s, Josefina Cano, justificaba su abstención al quejarse de no tener participación directa en la elaboración de los presupuestos, incluso se preguntaba por esa no participación y consideraba desproporcionado el gasto en personal, y no generar empleo, “… ¿Por qué no somos todos, los que estamos aquí, partícipes en la elaboración de esos presupuestos? Esto es algo que nos presentáis muy bonito y muy justificado, según vosotros, pero es que, en definitiva, se está gastando el dinero como ustedes quieren… Esto no es un gasto real, hasta que no se ejecute. Desde el gobierno central, se supone, que os obligan a hacer así el presupuesto, desde la ley, incluso presentáis informes de intervención. Pero, lo cierto es que es el equipo de gobierno el que tiene la última palabra y quién decide cuanto ejecutar. Lo primero que se observa es que hay un superávit, si os pregunto ¿En qué se va a gastar ese dinero? Yo ya se la respuesta. La respuesta que he escuchado, en numerosas ocasiones, es que es para tapar agujeros y regalitos que dejo el anterior equipo de gobierno. Yo creo que, ya va siendo hora, de ser un poquito más responsable para gobernar y mirar hacia adelante, no para atrás… Es muy significativo el tema de los gastos, hay más de tres millones de euros en gastos de personal y gastos corrientes, sale, de media, unos doscientos cincuenta mil euros mensuales. Ciudadanos respetamos, muchísimo, a los trabajadores que tenemos, pero no vemos bien que tengamos este gasto, arreglo al ayuntamiento y la población que tenemos… También es muy significativa la cantidad, de dinero, que se paga por intereses de préstamos…”.

En cuanto a los ingresos, Cano proponía reducciones, en los impuestos, o descuentos a ciertos sectores de la población, “… A las familias numerosas, a los que están en exclusión social, a los parados de larga duración, a los que están afectados, ahora, por el COIVID 19, por despido, por cese de actividad, por enfermedad… Otra solución, vamos a buscar empresas que eliminen el monopolio de facturación de electricidad, de telefónica… Y en el tema de los préstamos, a ver si hay alguna manera de negociar con las entidades, para que el pago de intereses sea lo menor posible…”.

Sobre la generación de empleo en el municipio, Cano terminaba, “… No va a generar empleo en nuestro pueblo, ni proyectos reales, ya que las únicas obras o proyectos que se plantean son los que vienen de diputación. Este presupuesto no viene a reducir la tasa de desempleo actual del pueblo. Es un presupuesto elevadísimo para un municipio modesto y, lo más importante, es un presupuesto que sigue endeudando, más, a nuestro pueblo. Yo creo que es responsabilidad mía abstenerme…”.

El portavoz del PP, Juan Ruiz, justificaba su voto en contra, como viene haciendo durante los últimos años, haciendo una comparativa de los ingresos del Ayuntamiento de Jódar, desde el año 2.010, cuando formaba parte del equipo de gobierno de PP-IU y la actualidad, considerando que, el notable incremento, no ha dado fruto, con el actual equipo de gobierno de PSOE, “… Por ingresos directos, de otras administraciones, Junta de Andalucía y gobierno de la nación, este ayuntamiento ha engrosado sus cuentas en unos 7 u 8 millones de euros, en los últimos nueve años. Pero es que los dos impuestos y la tasa de basura municipales (IBI urbana, IBI rústica y tasa de Basura), directamente pagado del bolsillo de los ciudadanos, también ha tenido unos ingresos bastantes suculentos, de varios millones de euros… El montante total, desde el año 2.012 al 2.020, este ayuntamiento ha ingresado, de más, con respecto a nueve años anteriores, 16.161.492 euros, lo que equivale a 2.627 millones de pesetas… No sé en qué se ha gastado. Si en sueldos, en trabajos y contrataciones discrecionales, es decir, a quién yo quiera, hace falta uno coloco a dos, hace falta tres ponemos a cuatro… No sabemos cuántas obras se han hecho, con este dinero… Vienen obras de diputación, por planes provinciales, apoyo a municipios, también hay otras obras, las de PER (PFEA), que vienen del estado, con aportación de la Junta de Andalucía y Diputación… En estos años, además, esta corporación ha disfrutado de Planes de Empleo, que han venido financiados por la Unión Europea, que ha ejecutado la Junta de Andalucía, el Plan PREPARA, Plan +30… Por lo tanto, ha venido una cantidad de dinero, que, a priori, yo no veo que hayan dado mucho fruto…”.

Ruiz reclamaba, ya, medidas concretas de apoyo a los empresarios y comercios afectados por el cierre por la situación de Alarma por el COVID 19, “… Yo en la Junta de Portavoces plantee, por ejemplo, de flexibilizar, incluso eliminar o bonificar las cuotas del servicio de tasa de basura a los negocios que no podían haber abierto, porque estaba prohibido que abriesen. Dijimos de haber cómo se podía ayudar a autónomos, al pequeño comercio, que al pequeño comercio no solamente se le ayuda poniendo anuncios y diciendo que compremos en Jódar, que vayamos a los negocios de Jódar, que solamente con eso no vale. Hay que ayudarles, por lo menos en lo que está en manos del ayuntamiento. Ya se sabe gastos que no se han gastado y que no se van a gastar, esos gastos modificarlos, traerlos aquí, en modificación de partidas, para que, desde ya, se le vaya flexibilizando tasas, impuestos, tributos, a los empresarios, a los autónomos, a los jornaleros, a los vecinos y vecinas… Que está vivo y luego lo iremos haciendo, yo no sé…”.

Desde IU, ejercía de portavoz José Padilla, también reclamaba que el equipo de gobierno le dé más participación a los grupos de la oposición, y justificaba su voto en contra, denunciando que solo se destine el 10%, del total del presupuesto, a inversiones, “… No entendemos como un presupuesto de en torno a 8 millones de euros que se destine solo un 10% a inversiones. Saben ustedes que un presupuesto sin inversiones, es un pueblo que no nos vamos a poder desarrollar nunca… Las inversiones solo ascienden a 820.466,78 euros, las constituyen las obras del PFEA de ejercicios anteriores, tenemos tres obras de 2.017. 2.018 y 2.019 que no se han ejecutado, que suponen en torno a 400.000 euros… Se demuestra la falta de ejecución de inversiones, como la inexistencia de proyectos de inversiones distintos a los que se financian por el PFEA, con lo que el ayuntamiento se configura como un mero gestor del PPFEA, carente de iniciativa de inversión que contribuyan al desarrollo del municipio… Mientras no haya más inversiones para desarrollar nuestro pueblo, más transpariencia en la contratación, listado público de las personas que se contratan, se haga una regularización de gastos improductivos, en los bienes y servicios…”.

El portavoz del PSOE y concejal de Hacienda, José Luis Hidalgo, rebatía los argumentos de todos los grupos de la oposición, reclamando que ni se han leído, los presupuestos, ni hacen ninguna aportación, ni en la comisión informativa, ni en el propio pleno.

A la portavoz de C’s Hidalgo respondía sobre las partidas de personal y sobre los intereses de préstamos con entidades financieras, “… Es vergonzoso que vengan a un pleno sin haberse leído la documentación que se aporta con el presupuesto. En el caso de la portavoz de Ciudadanos ya lleva un año, ya no puede decir las tonterías que decía al principio, y cada vez las dice más gordas. Que no se les da participación, se les envió toda la documentación, y en ese periodo, en la Comisión y hoy en el pleno, no han aportado ustedes absolutamente nada… Disparate número uno, el capítulo número uno, que le parece mucho, pues del capítulo número uno es del que se les paga a los funcionarios. Si quiere bajarlo, solo hay una opción, despedir a los funcionarios. ¿Eso es lo que propone su grupo?... Precisamente es el capítulo que nunca se puede tocar, es el que se incrementa por ley, que en este caso sube el sueldo, de los funcionarios, el 2%, también porque al disolver los organismos autónomos, su personal pasa a cobrar directamente del ayuntamiento y el personal del PER, que venían recogiéndose en el capítulo 6, pasa al capítulo 1. Lo dice el informe de intervención, y se le justifica al Ministerio, le dice – No se han incrementado los gastos de personal, simplemente, hay un cambio de partidas, pero no supone más gasto de personal - ... Lo de los intereses ya, Sra. Cano, es para reírse, estuvo usted en el pleno, donde reunificamos, y se le explico, prestamos heredados, que a usted no le gustará, porque no le gusta que hablemos de lo de atrás… Si hemos heredado un agua del pueblo vendida para 25 años, y préstamos que vamos a tener que pagar durante 30, como quiere usted que a los 9 no sigamos hablando, si nos quedan si todavía nos quedan veintitantos años por delante, de sacrificio, para tapar el agujero. Si estuvo usted en un pleno donde refinanciamos esa deuda de los préstamos y bajamos de manera muy sustancial los intereses… Pero no he escuchado de usted ni un número del presupuesto…”.

Al portavoz del portavoz del PP, Hidalgo le respondía acerca de las ayudas a los empresarios y comerciantes en esta situación a alerta sanitaria, por el coronavirus, y la comparación de ingresos en 2.010 y en la actualidad, “… Con los comercios, claro que habrá que hacer algo, y se está haciendo y ver como se les puede apoyar. Pero primero cuando sepamos lo que tenemos… El presupuesto, como ha dicho la alcaldesa, está más vivo que nunca, habrá partidas que no se ejecuten, todavía no lo sabemos, como feria, cultura y demás, pero hay otras que se han disparado… No se pueden eliminar tasas, por ejemplo la de basura, sería una ilegalidad, habrá que buscar otras fórmulas… Ustedes recibían ingresos de la PIE (Participación de los Ingresos del Estado) en los años de bonanza, antes de 2.010. Ustedes hablan de los ingresos que han subido, pero no de los que han bajado. Cuando gobernaba usted con Izquierda Unida, ingresaban todos los años, solo en licencias de obras, quinientos mil euros… Y se dedica usted a comparar, aquí, cuentas de hoy con las de hace diez años. Hace diez años lo que sí le puedo decir es que se gastaban, ustedes y sus camaradas, 5.700 euros en la barra de la verbena. Lo que hemos hecho en estos nueve años es cambiar Jódar, habrá muchos trabajadores a los que todavía no se les habrá olvidado, que cuando dejo de gobernar Izquierda Unida y el PP, gobernando en los años buenos, los trabajadores del PER tardaban 3 o 4 meses en cobrar, y que cuando nosotros entramos a gobernar debían ustedes 1.426 nóminas de PER. Han pasado 9 años, peo los sudores que eso me supuso, todavía no se me olvida…”.

También explicaba Hidalgo la reducción de inversiones, denunciada por el portavoz de IU, al aplicarse un cambio de criterios, y no incluir las subvenciones, pendientes de recibir, como el PFEA u otras desde la Diputación Provincial, “… Hay un cambio de criterio, legal, a la hora de confeccionar los presupuestos: Una subvención, mientras no está concedida, no se puede reflejar en presupuesto. Antes estimábamos lo que íbamos a recibir de PER (PFEA) y lo reflejábamos. Ahora hasta que el PER no está aprobado, no podemos incluirlo en presupuesto, hay que hacerlo después, con expedientes de modificación de créditos y, así, incrementar el capítulo sexto (Inversiones). Hasta finales de mes o principios de julio, ese millón doscientos mil euros, más los materiales que son más de quinientos mil, son casi dos millones de euros, para el capítulo de inversiones. Las obras que se van a hacer, en este edificio (Casa de la Juventud) por la diputación, tampoco se pueden recoger, las de la depuradora, otros ciento cincuenta mil euros, tampoco están incluidos…”.

Otros temas

Si que se aprobaban, por unanimidad, con el voto a favor de todos los grupos políticos, los demás puntos tratados.

En el punto segundo, una modificación de créditos por la que todos los grupos, de su asignación por grupos renuncian y aportan, cada uno 1.050 euros, un total de 5.250 euros, para repartir entre los dos grupos parroquiales de Cáritas, Asunción de Nuestra Señora y Nuestra Señora de Fátima.

En su turno de intervención la portavoz de C’s anunciaban la presentación de un escrito para solicitar la creación de un grupo de trabajo, “… Este punto lo aprobamos todos unidos. Hoy este pleno está pareciendo un circo, reírse de los demás es una falta de respeto y es lo que estoy viendo del sr. Hidalgo hacia todos nosotros, la oposición… El sr. Hidalgo se ríe de hacer un grupo de trabajo. Yo voy a proponer un grupo de trabajo y lo voy a proponer por escrito, donde estemos representados todos los grupos políticos, asociaciones, empresarios, a ver si proponiendo, conciliando, nos ponemos de acuerdo, como en este punto…”.

El portavoz del PSOE respondía, por alusiones, “… Falta de respeto es venir aquí sin trabajar, cobrar las asistencias, a este pleno, sin trabajar y falta de respeto es venir, a este pleno, como si esto fuesen los mundos de Yuppy. Eso es una falta de respeto a todo el pueblo… Un pleno y la organización de un ayuntamiento, debe de obedecer a la legislación, que ya va siendo hora de que diga, usted, algo medio sensato. Cuando además sabe que tiene ofrecida a la alcaldesa y a quién le habla, para explicarle cuanto sea necesario… Nosotros no somos maestros y no tenemos que enseñarle a usted, usted tiene que venir aprendida de casa. Y si no, no se hubiese usted presentado a unas elecciones en una listo o no hubiese aceptado el puesto… Esto es un ayuntamiento, que nos encontramos con muchísimos problemas y que los estamos solucionando. Y eso se hace solo de una manera, trabajando…”.

La alcaldesa, M.ª Teresa García, explicaba que además de esta aportación de los grupos políticos, desde el ayuntamiento, a través de la concejala de Asuntos Sociales, se mantienen contactos semanales, para atender las necesidades de los dos grupos locales de Cáritas.

A continuación se aprobaba la justificación del gasto, por el Club Mar de Olivos, para la celebración de la prueba 4x4 Todo Terreno el pasado año 2.019, de 14.924 euros.

Por último, se aprobaba la modificación de la ordenanza reguladora de la limpieza y ornato público, aprobada en 2.012, en lo relativo a la regulación de la altura del vallado de los solares del casco urbano.