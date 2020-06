El Ayuntamiento de Jódar tiene preparadas dos ferias

Desde el Ayuntamiento de Jódar todavía no se ha adoptado ninguna decisión definitiva, a pesar de haber mantenido un consejo consultivo de alcaldes y alcaldesas de la comarca de Sierra Mágina, la pasada semana, donde no se adoptaba ninguna decisión.

De hecho, la alcaldesa, M.ª Teresa García, recordaba que esta semana se han aprobado los presupuestos municipales para este año 2.020 y se mantiene inalterable las partidas correspondientes a cultura y festejos, aunque reconocía que “podrían sufrir variación”.

Lo que si reconocía, la alcaldesa, que, ante la situación de incertidumbre, el ayuntamiento tiene preparadas dos ferias, y actividades alternativas a las tradicionales de cada verano, para todo tipo de públicos, vecinos y visitantes, “… Tenemos planificadas dos ferias. Una feria dada la situación que estamos atravesando, todavía no sabemos cómo las vamos a hacer, porque tienen que ser con todas las medidas de seguridad, que nos aconsejan las autoridades sanitarias. Y, por otro lado, tenemos nuestra feria planificada, tal y como estaba pensada, y se realiza todos los años. Si es verdad que anuncie que iba a haber un gran concierto, ese se ha tenido que suspender, pero no por el Ayuntamiento, si no, que el artista ha suspendido totalmente su gira mundial… Cada día van cambiando las cosas… Para la feria de Jódar quedan tres meses, y que pueden pasar muchísimas cosas. Nosotros lo tenemos todo previsto, tenemos dos ferias… Vecinos y vecinas, actualmente, no sabemos lo que va a pasar, pero la feria no está suspendida. Que apunta todo a que si, pero todavía no…”.

Confirmaba, la alcaldesa, que el pasado lunes remitía una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, “… En la que le pedía, por favor, que se pronunciara, y nos dijera que es lo que tenemos que hacer frente a las ferias y fiestas… Tomando la Junta esas decisiones, yo creo que los alcaldes y alcaldesas salíamos de todas las dudas que tenemos, que si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Yo creo que esa es la iniciativa y lo que se tendría que hacer. Si la Junta no se pronuncia tendremos que hacer lo que nos aconsejan las autoridades sanitarias…”.

En cualquier caso M.ª Teresa García confía en que el pueblo va a entender y asumir la decisión en cualquier sentido, “… Jódar va a entender, perfectamente, el motivo por el cual no hubiera feria. Jódar va a entender si hay una feria alternativa. Lo va a entender, porque sabe estar… Aquí siempre hemos sido, en esta situación, responsables, y lo que nos han dicho las autoridades sanitarias, ahí ha estado el pueblo de Jódar, que hemos visto un pueblo vacío, que lo tengo grabado en mi retina… Vamos a seguir siendo responsables, para que sigamos siendo ejemplo a los pueblos de alrededor, la provincia, de Andalucía y España entera…”.

Carta al Presidente de la Junta de Andalucía

EXCMO. SR. Juan Manuel Moreno Bonilla.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Palacio de San Telmo

41001 Sevilla

Estimado señor presidente:

Como conoce, el pasado día 3 de junio de 2020, el Congreso de los Diputados aprobó la propuesta del Gobierno de España de prorrogar el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Una prórroga que se extenderá desde este lunes día 7 de junio hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, a partir de la cual, comenzará la denominada “nueva normalidad”.

La Orden SND/458/2020, de 3 de mayo, establece que nuestra comunidad autónoma en su conjunto, pasa a partir de este mismo lunes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, según publica el BOE núm. 160 del sábado 6 de junio de 2020.

Por otro lado, el punto séptimo del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma (BOE núm. 159 de 6 de junio de 2020), establece que: “Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, las autoridades competentes delegadas para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, serán el Ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas, y quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma.

La autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada.

Serán las comunidades autónomas las que puedan decidir, a los efectos del apartado sexto de este acuerdo, y con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y, por tanto, su entrada en la "nueva normalidad".”

A partir de este momento en el que las restricciones empiezan a ser más flexibles, garantizar más si cabe la salud de nuestros vecinos y vecinas se convierte en un objetivo ineludible.

El artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma “[…] la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos […] incluyendo […] la vigilancia epidemiológica.”

En este contexto, Andalucía se enfrenta en los próximos meses a unas fechas cruciales. Como bien conoce, en la gran mayoría de nuestros municipios, durante los meses de verano, de junio a septiembre, se celebran eventos, fiestas y verbenas populares que pueden congregar a centenares de personas.

En este sentido, presidente, como autoridad competente que es, le solicito las instrucciones que usted considere oportunas sobre la conveniencia de celebrar las fiestas y verbenas populares de mi municipio en los próximos meses de verano, así como las recomendaciones a seguir en materia de preservación de la salud pública.

Esperando su respuesta, y reiterándole una vez más mi disposición al trabajo conjunto, a la cooperación y al diálogo dentro de un marco de lealtad institucional, reciba un cordial saludo.