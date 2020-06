Los datos de Salamanca ''hablan'': se mantienen similares desde el 4 de junio

Cumplimos el día número 90 del estado de alarma y el número 41 del desconfinamiento paulatino con motivo de la propagación del coronavirus también en Castilla y León y en Salamanca.

Los datos de este viernes, 12 de junio, son ofrecidos, como siempre, por el Ministerio de Sanidad y por la Junta de Castilla y León. Cada día, la Cadena SER de Salamanca te informa de cuanto sucede.

En Salamanca los datos se mantienen estables, al igual que desde el pasado 4 de junio. Sin nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. Por tanto, las cifras de casos recientes se mantienen similares, con entre cero y uno, desde hace varias jornadas. El total de contagiados en Salamanca es de 4.390 personas (se han añadido, eso sí, seis contagios más a la estadística general de la provincia charra). Es la segunda cifra más elevada de toda la comunidad, tras Valladolid.

Ha muerto una persona más en los hospitales de Salamanca en las últimas 24 horas. El total de decesos es de 370 personas, la tercera cifra más elevada de toda la comunidad tras los hospitales de Valladolid y de León. Es el segundo día seguido en el que hay que lamentar una muerte en los hospitales de Salamanca.



En cuanto al total de personas que se han recuperado de la infección, en la última jornada se han notificado otras dos altas: han superado el covid 1.264 personas en la provincia de Salamanca, también la tercera cifra más elevada de toda la comunidad autónoma tras León y Valladolid.

Sobre las residencias, por undécima jornada seguida no hay que lamentar la muerte de ningún residente en ellas por la COVID-19. No obstante, las cifras totales no son positivas: han muerto 260 personas por el coronavirus, y otras 207 han fallecido por tener síntomas compatibles con la infección. La cifra de pacientes recuperados en estos centros es de 1.087 en total. Aún permanecen aislados 80 ancianos en sus habitaciones.

Y lo que sigue menguando es la cifra de pacientes con coronavirus ingresados en el Complejo Asistencial de Salamanca: este dato cae hasta las 13 personas, de las cuales dos se encuentran en las unidades de críticos, las de larga estancia. No obstante, este indicador también demuestra que la pandemia sigue en remisión en Salamanca, aunque no ha desaparecido.

Normalización ya en toda la provincia

Los datos de pruebas PCR positivas en la comarca de Guijuelo, la más afectada en las últimas horas, se normalizan. En los últimos siete días, incluyendo este viernes, el total de positivos es de cuatro, cifra que cae después del repunte durante esta semana. Aunque esas PCR positivas no son estrictamente contagios que se han producido en las últimas horas o días, sí son las que la Junta de Castilla y León añade a la estadística para conocer cuál es la situación por zonas y comarcas.

En Salamanca capital, por fin, la normalidad es absoluta, con apenas casos aislados por cada barrio.