Les garjoles de la comissaria de Mossos de Les Corts estan col·lapsades

Les garjoles de la comissaria de les Corts dels Mossos a Barcelona estan col·lapsades i s'han hagut d'obrir els calabossos d'Horta-Guinardó per poder posar-hi tots els detinguts i complir les restriccions sanitàries. El problema és que com que tots els arrestats declaren davant del jutge per videoconferència es crea un coll d'ampolla entre les persones que esperen a l'Àrea de Custòdia i les que hi entren noves, que cada vegada són més.

La Ciutat de la Justícia té cel·les al soterrani on els detinguts romanen abans de comparèixer davant del jutge. Abans del confinament, cada matí, els Mossos s'enduien una trentena de persones des dels calabossos de Les Corts cap a a aquest edifici judicial de L'Hospitalet de Llobregat deixant espai lliure per a l'entrada de nous arrestats. Però això ha canviat amb la pandèmia.

Els detinguts ja no es mouen de Barcelona. Declaren dins d'un locutori per videoconferència a la mateixa comissaria de Les Corts quan el jutge ho demana. Des del passat 26 de març s'han fet 2.055 compareixences telemàtiques com aquestes. Quan acaben aquest tràmit els agents els condueixen de nou cap a les mateixes garjoles per esperar la decisió judicial: llibertat o presó. A Les Corts també s'han fet 1.397 declaracions policials a distància amb advocat, mossos i detingut.

Quan el volum de detencions va caure en picat pel confinament hi havia espai per tothom. Però amb la recuperació de l'activitat delictiva, la policia captura 50 persones de mitjana cada dia que se sumen a les que estan als calabossos pendents d'una resolució. Això fa un tap, generant el col·lapse. A més, amb el risc de contagi del Covid19 han de posar menys detinguts per cel·la per garantir les distàncies.

Les garjoles de les Corts són la principal Àrea de Custòdia de Detinguts (ACD) de tot Barcelona. És on els Mossos i la Guàrdia Urbana porten els presumptes delinqüents que arresten a qualsevol punt de la capital catalana. Té capacitat per a 66 detinguts repartits en 35 cel·les, la majoria per a dues persones. N'hi ha també per a dones, menors i dues de més grans on caben mitja dotzena de detinguts.

El 30 de maig, aquestes garjoles van arribar al màxim de la seva capacitat, per primera vegada, durant el confinament i es van haver d'habilitar els calabossos de la comissaria d'Horta-Guinardó, on hi ha 15 cel·les. Aquest dijous s'ha hagut de tornar a fer. Aquest espai s'obre també quan, per exemple, hi ha grans operatius i es preveuen molts detinguts. Durant aquesta pandèmia s'hi han aïllat també els sospitosos de tenir el coronavirus, en total 23 casos.

Fonts policials consultades per aquesta redacció diuen que no qüestionen el sistema de declaració telemàtica dels detinguts però entenen que l'edifici de la comissaria de Les Corts no està preparat perquè aquest model es mantingui en el temps. I més tenint en compte que actualment s'estan fent encara la meitat de detencions que hi havia en un dia qualsevol abans del confinament. Creuen, a més, que la Ciutat de la Justícia està preparada per presentar els arrestats més de pressa quan el jutge els reclama ja que només els han de pujar des de garjoles fins al jutjat de guàrdia. Amb tot, asseguren que s'adaptaran al que manin els jutges.

Els Mossos han demanat als jutges d'instrucció que volen tornar al sistema anterior amb el trasllat de detinguts a la Ciutat de la Justícia segons han confirmat fonts judicials. Però haurà de ser la comissió de seguiment del Covid 19, on hi ha representades les autoritats sanitàries, la que acabi prenent la decisió ja que l'estat d'alarma continua.

Fonts policials reconeixen també que en aquesta situació les condicions de treball dels funcionaris són penoses perquè han de córrer amunt i avall de la comissaria traslladant els detinguts per diferents circuits: per prendre'ls declaració, visita forense, declaració policial o judicial... en espais petits que no estan preparats per aquest volum de tràmits. Tampoc són les millors condicions per garantir els drets dels detinguts.