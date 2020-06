Cantabria tiene listo el decreto para abrir la circulación con el País Vasco el 19 de junio

El presidente de Cantabria defiende que todas las autonomías del Cantábrico tienen muy buenos datos epidemiológicos y ya todas están en la fase 3, el próximo viernes día 19 estará prácticamente todo el norte de España desconfinado: Cantabria, País Vasco, Asturias, Galicia, La Rioja y Navarra probablemente también.

Revilla no cree que sea un riesgo exagerado ya que los datos epidemiológicos de la región son muy positivos, de hecho, no tiene ya ningún paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos y puesto que estamos mejor que en el resto, se puede podamos abrir tres días antes de lo previsto, el 21 de junio.

Después de que este jueves el presidente autonómico decidiera no adelantar al 15 de junio la apertura con el País Vasco, como había acordado con el lehendakari Iñigo Urkullu, en atención a la recomendación de Salud Pública ante los brotes hospitalarios registrados en dos hospitales de Bilbao y Alava, ahora defiende que los brotes del País Vasco "no son excesivamente preocupantes en la medida que están localizados en dos hospitales" y "no es una transmisión colectiva".

En la misma línea se ha pronunciado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez que ha precisado que el informe solicitado por el presidente tras los brotes en el País Vasco, realizado por los técnicos de Salud Pública, en concreto de la Sección de Vigilancia Epidemiológica, planteaba que la evolución de las dos comunidades autónomas en los últimos 14 días es "muy buena".

De hecho, ha precisado que la incidencia acumulada, que tiene en cuenta el número de casos en relación con la población, es menor incluso en el País Vasco que la de Cantabria.

La comunidad cantabra lo tiene todo preparado para adelantar tres días la apertura de la circulación habida cuenta de que el día 21 junio ya toda España va a quedar en teoría liberada.

El presidente de Cantabria ha confirmado que se reunirá el lunes con su homólogo de la comunidad vecina, con quien ha acordado preparar todo para la apertura de los dos territorios "desde las 12 y un minuto" del viernes 19. Además ha defendido que casi con toda seguridad se va a sumar Asturias y también la Rioja.

Según Revilla, el Gobierno de Cantabria ya tiene preparado el decreto, y ha defendido que adelantar la apertura al día 21 es positivo porque permite que el próximo fin de semana, mucha gente que está deseando venir a Cantabria pueda hacerlo, y así empezar a dinamizar el sector turístico de cara al verano".

Revilla ha destacado que el 30% de los que visitan Cantabria son vascos, y muchos de ellos tienen aquí su segunda residencia y ven a la comunidad vecina como "su segunda casa", siendo un factor "muy importante" de dinamización económica.