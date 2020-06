Así hemos llenado la cesta de la compra durante la cuarentena: Productos frescos, encurtidos y queso

Parece que ha pasado mucho tiempo, pero solo han transcurrido tres meses desde que comenzó el estado de alarma. Atrás quedaron las compras compulsivas de papel higiénico, alcohol y gel desinfectante. Vivíamos días de incertidumbre e ir al supermercado era una auténtica odisea por lo que solo nos acercábamos al establecimiento para lo imprescindible, una vez a la semana y cogiendo casi lo primero que se nos ponía por delante. Pero después de esos días, va llegando cierta normalidad en nuestros comportamientos en el supermercado.

La importancia de los productos frescos en la alimentación

Cuando hablamos de productos frescos nos referimos a "todos aquellos productos naturales que pueden mantener sus cualidades aptas para el consumo en un plazo de tiempo inferior a 30 días", nos cuenta Ana Díez, médico de familia y experta en nutrición, haciendo alusión a la definición que aparece en el Boletín Oficial del Estado. Hablamos de verduras, hortalizas, frutas, carnes y pescados, alimentos fundamentales en la dieta de cualquier persona. "Consumir productos frescos ayuda a que comamos alimentos con sus propiedades nutritivas en el mejor momento", asegura la nutricionista de A vivir Castilla y León.

Durante la cuarentena, los productos frescos han estado presentes en la cesta de la compra ya que hemos cocinado más en casa. "La importancia de los frescos cada día es mayor. Nosotros llevamos varios años potenciando estas secciones. Apostamos por una mayor frescura para que el producto le dure más tiempo al consumidor en su casa", nos cuenta Julio Casado, director de Relaciones Externas de Mercadona en Castilla y León.

Los productos de cercanía como apuesta por las economías locales

Lineal de productos frescos / getty images

Los productos de cercanía, también llamados productos de kilómetro cero, "son aquellos productos cuyo radio de procedencia es menor de 100 kilómetros", nos cuenta Ana Díez quien resalta que "favorecen las economías cercanas, el consumo de productos de temporada, la producción de productos con más sabor y además tienen un sentido más ecológico".

Para que aumente el consumo de estos productos es necesario que se impliquen los supermercados. Julio Casado, asegura que en Mercadona "intentamos buscar los mejores especialistas proveedores de cada zona. Entendemos que hoy en día el consumidor está mucho más concienciado con la economía local, por eso todas las empresas estamos apostando por incorporar a nuestro surtido productos de proximidad. (...) El 80% del surtido de Mercadona es de origen español. Cuando el producto no es nacional es porque no es temporada aquí o porque la calidad no es la adecuada".

La cesta de la compra en cuarentena

Durante los meses de pandemia, nuestros hábitos han cambiado y, aunque depende de cada zona, los consumidores nos hemos comportado de una manera similar. A parte de los productos de limpieza, desinfección e higiene personal, "ha aumentado un 45% la venta de aceitunas y encurtidos; se ha incrementado un 50% la venta de especias; un 20% las hamburguesas y perritos; un 60% el queso rallado y hasta un 70% han aumentado las ventas de productos para preparar y conservar los alimentos en casa y todo esto se debe a que hemos cocinado más en nuestro hogar", asegura Julio Casado, el director de Relaciones Externas de Mercadona en Castilla y León.