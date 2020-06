Ramón supera un año de mandato poniendo "mascarilla de amor" a la pandemia, a la crisis y al pacto

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se muestra satisfecho de lo que han podido hacer en un año de gestión, doce meses que eso sí, reconoce "son insuficientes para superar cinco lustros de una manera de gestionar basada en los intereses clientelares, en las endogamias y en los itinerarios para amigos que han invadido casi toda la actividad municipal".

Con esa reflexión ha arrancado el socialista la rueda de prensa en la que ha querido remarcar que la base del tripartito está ahora si cabe más sólida que nunca puesto que la rápida actuación tanto de Coalición por el Bierzo para conseguir la renuncia de Pedro Muñoz ha facilitado su cesión en todos los cargos en el ayuntamiento, de donde ha sido apartado cautelarmente tras su imputación como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de malos tratos continuados hacia su esposa. "Es cierto que si no se hubiese conseguido el pacto estaría en peligro, también lo es que en algunos momentos la diferencia de caracteres causó problemas, pero creo que ahora más que nunca puedo decir que ahora hay más estabilidad en el pacto que nunca", indicó Ramón quien también avanzó que no habrá ningún problema en llegar a un acuerdo con el futuro concejal, Jesús López, para que dirija un área relativa a la gestión del asociacionismo, una actividad que bien podría enmarcarse en la concejalía de Participación Ciudadana que lleva la concejala de Podemos, Maria Luisa Varela.

En cuanto al balance, Ramón considera "hitos" la consecución de la liquidación y extinción de la Fundación de Deportes y la misma decisión adoptada sobre Pongesur, de la que queda pendiente todavía el cumplimiento legal de esa desaparición. También lo es la aprobación de los presupuestos, el iniico de las obras de Remanentes y la aprobación de los 3,4 millones de euros que se destinarán a este fin después del acuerdo alcanzado entre todos los grupos de la oposición, unos proyectos que incluirán, por primera vez en la historia, una partida de 1,2 millones de euros en materia de accesibilidad. El éxito de la convocatoria del ARU de la Puebla Norte; la Rehabilitación del Castillo de los Templarios; la municipalización del servicio de Recaudación y la inmediata absorción del servicio de Parques y Jardines... son también temas destacados para el alcalde que confía en seguir dando pasos en otros servicios como el del Transporte Público, cuyo pliego de condiciones saldrá a licitación a más tardar en el pleno de julio o en el servicio de basuras, para el que se han adquirido tres nuevos vehículos.

El gran reto

"Dar protección social y reactivar la economía". Ese el principal objetivo de un equipo de gobierno que ha sabido superar la pandemia, no sólo después de que hubiese varios afectados por covid en sus propias filas, sino también desde los comités de emergencia y las acciones dirigidas a ayuda social, sicológica, de violencia de género, a personas sin techo... "Nos hemos gastado en su conjunto, -dice Ramón-, unos 300.000 euros, aunque todavía no hay un recuento definitivo". Ahora, lo más importante, mantiene, "es poner en práctica el Plan de Protección Social y Reactivación Económica que hemos sabido pactar con la oposición".

De forma paralela, Ramón no se olvida tampoco de su meta laboral: aprobar la RPT, una relación de puestos de trabajo que ha salido a licitación por 70.000 euros y que esta vez "se aprobará sí o sí. Se intentará que sea con consenso, pero si hay problemas se aplicará igual, no vamos a hacer como anteriores equipos de gobierno que dieron marcha atrás porque prefirieron no enfrentarse con trabajadores que consideraban que se les aplicaba una rebaja económica en sus salarios que era inadmisible".

Márgenes del Sil

El alcalde asegura que será posible empezar las obras de adecuación de las márgenes del Sil a su paso por Ponferrada, el proyecto del paseo hasta Flores del Sil, en tiempo y forma puesto que los propietarios de las parcelas que están en desacuerdo con el precio han dado su consentimiento. Se iniciarán por tanto las expropiaciones, independientemente de que posteriormente tenga que abonarse un precio mayor por ellas si así lo dice un tribunal. Así pues, pronto se remitirá la expropiación a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que tiene de plazo hasta 2021 para ejecutar el proyecto.