Izquierda Unida pide la dimisión del concejal Ángel Martínez por su participación en una fiesta con más de diez personas durante la fase 1 de la desescalada cuando no estaban permitidas reuniones de más de 10 personas, algo que desde el Ayuntamiento de Ronda ha descartado la alcaldesa, Mari Paz Fernández, tras ser cuestionada por la prensa.

El haberse saltado el estado de alarma siendo un representante público es motivo suficiente, según la agrupación local de Izquierda Unida, para que Martínez dimita o para que sea cesado por la alcaldesa, Mari Paz Fernández de la que ha lamentado el silencio mantenido desde lo ocurrido. El portavoz Álvaro Carreño ha dicho que debería dejar su puesto "por vergüenza, por responsabilidad pedimos su dimisión. Y en el caso de que se niegue, pedimos que sea la alcaldesa la que lo cese", a lo que añade "porque la fiesta fue objeto de visita de la Policía Local. Sabemos que la policía estuvo allí. Queremos saber cómo acabó". Además Carreño insiste en que Martínez en su disculpa "incurrió en una mentira, en medias verdades y relató hechos que ni él mismo se cree".

Pero hay más motivos por los que Carreño cree que Ángel Martínez debería dimitir. Ha criticado duramente el líder local de la formación de izquierdas su labor como concejal durante este primer año de gobierno "atacando y amanezando a los trabajadores municipales en cualquier mesa de imposición en la que ha participado o recortando en sus jornadas laborales sin dar explicaciones".

Carreño no ha descartado pedir más ceses o dimisiones en los próximos días haciendo alusión a las presuntas irregularidades que se han desarrollado en un proceso de selección de personal en la Empresa Municipal de Limpieza, Soliarsa.

Por su parte, la alcaldesa Mari Paz Fernández, no solo ha descartado que vaya a cesar a su concejal sino que ha dicho que Álvaro Carreño no está legitimado para pedir ninguna dimisión cuando es a él, ha dicho la regidora, "al que más veces le han pedido que dimita y por cosas muy graves". Al mismo tiempo Fernández ha indicado que "el señor Carreño tiene que aportar cosas positivas y si no que se vaya, porque él debería estar desde hace tiempo fuera de la política por sus actuaciones y ahí está, en su sillón", ha manifestado la popular.

Contigo Ronda se une a la petición de IU

Por otro lado, la portavoz de Contigo Ronda, Isabel Barriga, a su paso por el programa Hoy por Hoy, también se ha referido a la petición de dimisión del concejal Ángel Martínez por parte de Izquierda Unida. Barriga cree que todos los partidos deberían ir al unísono al solicitar la salida del concejal popular del Gobierno local ya que, "él mismo ha reconocido que se saltó la Ley". Eso sí, la concejal no cree ni Martínez vaya a entregar su acta de concejal ni que la alcaldesa vaya a cesarlo.

"No lo va a hacer porque eso sería una crisis de Gobierno y ellos solo venden que todo está muy bien, así que no creo que la alcaldesa vaya a cesarlo", ha concluido.