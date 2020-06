La epidemia también relega a un segundo plano la inestabilidad municipal en el Ayuntamiento de Granada

Sucedió hace un año, en una mañana radiante y calorusa. Había expectación en la Plaza del Camen. Decenas de flashes y periodistas, miradas de toda España, aguardaban el desenlace de la votación final.

Contra pronóstico, y con la ayuda de Vox, Ciudadanos, con apenas cuatro concejales y con un resultado muy por debajo de lo esperado, se hizo con la alcaldía en Granada capital en aquella mañana del 15 de junio de 2019. El bloque de la izquierda, con los diez concejales obtenidos por PSOE y los tres de Podemos Izquierda Unida no alcazaba la mayoría; y para conseguir la cifra de 14 por el flanco derecho sólo era posible con la aportación de los tres concejales de Vox, sumados a los 7 del PP y a los 4 de Ciudadanos. Pero Vox impuso condiciones y sólo hubo acuerdo en el bloque diestro con Luis Salvador como alcalde. Y así se escribió la historia.

Recuerda la investidura y escucha las valoraciones un año despúes en el informativo Hora 14 Granada

Fue una mañana inolvidable, de tensión y sobresaltos antes y después de la entrega del bastón de mando, de alegrías y decepciones a partes iguales. De vencedores y vencidos. Con Salvador erigido en alcalde con el peor resultado que cabía esperar para Ciudadanos, con Pérez empequeñecido por su propio partido, y con Cuenca frustrado y entregado a la aritmética política a pesar de haber logrado una holgada victoria socialista, la primera en tres décadas en la capital.

Ha pasado un año y parece un debate enterrado por el momento, no se abre el debate sobre si la alcaldía de Granada es compartida, sobre si es mitad y mitad, dos años para Ciudadanos y dos para PP, como siempre mantuvo el popular Sebastián Pérez hasta el día mismo de presentar su dimisión como presidente del PP, el día en que puso el ventilador en marcha contra Sevilla y Madrid, ajustando cuentas contra su partido. Pérez que, por cierto, lleva meses agazpado, alejado de la primera línea política, pero no se ha ido. Aguanta, que no es poco.

En este sentido, este lunes ha dicho el alcalde de Granada que con todo lo que ha caído con la epidemia, con todo el dolor sufrido y con la situación de emergencia tan apabullante que vive la sociedad, lo de menos es hablar del asunto del dos más dos.

Para Luis Salvador es un asunto finalizado y con el actual formato, es decir, con Ciudadanos al frente de la alcaldía durante los cuatro años como el partido naranja mantuvo desde el principio.

Dice Luis Salvador que es hora de mirar hacia delante activando el plan de emergencia social que incluye el presupuesto que se va a aprobar y avanzando en los proyectos importantes que permitan trabajo y prosperidad.

Alianzas

El alcalde de Granada ha repasado la labor del equipo de gobierno en el primer año desde que comenzó su mandato. Ha destacado Luis Salvador los avances que se han producido en este tiempo, en realidad nueve meses, hasta que la epidemia lo paralizó todo.

Lo primero que ha recordado el alcalde ha sido el cumplimiento de parte de los 80 puntos suscrito con el PP. Según Luis Salvador, para progresar en proyectos tan importantes como la candidatura de la capitalidad cultural Granada 2031 o en el diseño de la movilidad metropolitana ha sido fundamental la reactivación de las alianzas con el resto de administraciones, especialmente con la Junta de Andalucía.

Así que, en realidad, este primer año tiene dos partes diferenciadas claramente: hasta la epidemia y después de la epidemia. Ahora el Ayuntamiento se ha afanado en sostener la embestida con una obligación: ayudar, inyectar recursos a la asistencia social para que nadie se quede atrás.

Oposición

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada, que fue ampliamente el más votado en la capital hace un año obteniendo diez concejales, ha lamentado este tiempo de gobierno bipartito.

El portavoz Paco Cuenca ha dicho que ha sido un tiempo marcado por el conflicto, la gresca, permanente entre PP y Ciudadanos sobre el tiempo de alcaldía que corresponde a cada uno, si es compartido o no; y también marcado por lo que en su momento se llamó cambio de cromos, que supuso que el PP entregó Granada a Ciudadanos a cambio de gobernar en otros territorios, una sombra alargada que ha acompañado la gestión municipal durante el último año.

Cuenca ha denunciado "silencio y la parálisis" en la gestión de la ciudad y ha recordado que el bipartito sigue aupado y sostenido por VOX.

Como tercera característica de este primer año en la capital, el portavoz socialista ha destacado que la gestión también ha estado marcada por la epidemia y la situación de emergencia que ahora vive Granada. Ha destacado que el nuevo presupuesto de emergencia social y de solidaridad que va a aprobar el Ayuntamiento es gracias al PSOE.

El grupo municipal de Izquierda Unida, por su parte, ha reprochado al gobierno bipartito la deficiente gestión económica llevada a cabo antes del estallido de la pandemia.

El portavoz de Podemos-Izquierda Unida, Antonio Cambril, ha criticado el aumento del déficit y el crecimiento de la deuda durante este año de Gobierno. Ha dicho que es “una verdad a medias” que el Consistorio haya logrado reducir la deuda, ya que solamente ha decidido "pagar a los bancos y dejar atrás a los proveedores", cuya deuda está en 139,5 millones, según ha informado el grupo municipal en una nota.

También ha atrubuido a la gestión municipal la pérdida de autonomía del Parque de las Ciencias y de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Cambril ha añadido que “al menos, no han podido realizar los proyectos faraónicos que destrozarían la ciudad, como el Teleférico o el túnel de Norte a Sur, del programa del PP”.