Ucomur vaticina un "último trimestre muy duro" para las empresas regionales

El presidente de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (Ucomur), Juan Antonio Pedreño, ha reclamado este lunes medidas para paliar los efectos de la crisis generada por el coronavirus en las empresas de la comunidad, a las que ha vaticinado un "último trimestre del año muy duro".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Reactivación Socioeconómica de la Asamblea Regional, Pedreño ha indicado que, tras el "parcheo" de los créditos otorgados por el ICO para inyectar liquidez a las empresas, en el último trimestre de 2020 aflorarán las pérdidas sufridas durante el primer semestre.

El presidente de Ucomur ha advertido de que los bancos serán "más reacios" a financiar a los negocios y proyectos "en dificultad" y que han tenido que recurrir a un 100% de financiación y no al 20% habitual en los meses previos a la aparición de la pandemia del Covid-19.

Por ello, Pedreño ha pedido al Gobierno regional ayudas para "amortiguar" el impacto del coronavirus en las empresas de la comunidad porque, en caso contrario, el último trimestre del año "va a ser muy duro".

Además, ha apuntado que la docencia virtual a los alumnos "no ha sido exitosa" y ha demostrado que los estudiantes "no son autónomos" a pesar del "inmenso esfuerzo" de la comunidad educativa en este periodo que, en su opinión, "no han sido correspondidas" con avances en digitalización.

En este sentido, ha considerado "triste" que los centros educativos regionales "no estén preparados" ante un posible "repunte" del coronavirus en algún periodo del próximo curso académico.

Pedreño ha defendido la apuesta por la economía social porque genera un "empleo resiliente, estable y a tiempo completo" frente a las deslocalizaciones de otras empresas, al tiempo que ha destacado que la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma con mayor creación de cooperativas en 2019, con 153 fundaciones, y este año ya han visto la luz 75 sociedades de este tipo a pesar de la aparición del coronavirus.

Finalmente, ha puesto como ejemplo de la fortaleza del tejido cooperativo regional que el 90% de los asociados a Ucomur ya ha retomado su actividad, salvo la venta ambulante y las guarderías, cuyo protocolo para abrir imposibilita que sea rentable reabrir.

Desde los grupos parlamentarios, la diputada socialista Virginia Lopo ha criticado que el pacto regional de economía social no contenga un apartado de financiación, mientras que el parlamentario de Vox Rafael Esteban ha pedido hacer una "revisión crítica" del modelo de ayudas públicas a las cooperativas.

Finalmente, el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, ha valorado el liderazgo de la economía social de la región en España, mientras que las diputadas de Ciudadanos, Valle Miguélez, y PP, Miriam Guardiola, han defendido el pacto regional de economía social firmado por el ejecutivo autonómico y el sector.