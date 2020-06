El relato en primera persona de un médico de la UCI de Torrejón

Los días 26 y 27 de febrero fueron extraños y complicados en el Hospital de Torrejón. Allí se diagnosticaba el primer paciente con coronavirus en una UCI española y allí estaba Gabriel Heras como médico. Reconoce que la madrugada en la que recibieron el positivo lo recibieron con "incredulidad absoluta y sorpresa". A partir de entonces, todo cambia: "Todos nos damos cuenta de que estamos a punto de entrar en una fase de progresión exponencial. Por los pasillos del hospital nos detenemos a hablar con los compañeros internistas, que nos comentan preocupados cómo evoluciona la enfermedad", recuerda ahora que "nos estamos despertando de la pesadilla macabra que nos ha tocado vivir".

A partir de ese instante la evolución de la enfermedad es más que conocida por todos. Gabriel Heras, se infectó por el virus y, para aprovechar el tiempo en casa, decidió coger papel y bolígrafo para plasmar las historias que estaban sucediendo dentro del hospital y contar los sentimientos que le rondaban por la cabeza. Como si de una terapia psicológica se tratase, Gabriel ha dado forma a En primera línea, uno de los primeros libros publicados en pleno Estado de Alarma. Una obra donde relata algunos de esas historias de vida como de muerte, "porque tan importantes son unas como otras" y donde recuerda como la música que les acompañó esos días "sirvió para mantener la moral alta del equipo".

A todos aquellos que no respetan las normas y se creen que la pandemia ya ha quedado atrás, Gabriel recuerda que, cuando el virus circulaba a sus anchas por China mientras aquí hacíamos memes y así perdimos "tuvimos una oportunidad maravillosa de prepararnos que desaprovechamos" y, además, "les invitaría a ver a algún paciente que sigue ingresado, que todavía quedan, y sus secuelas o a hablar con algun familiar de los fallecidos".

Gabriel Heras creó en 2014 el Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos, que persigue instalar en los hospitales una nueva manera de entender la atención sanitaria. “Buscamos la flexibilización de horarios, la presencia de las familias en el proceso de recuperación, la prevención de secuelas y, sobre todo, el proceso de morir. Se trata de estructurar la asistencia sanitaria de distinta manera a la que estamos acostumbrados”, explica Gabriel.

Este médico agradece los aplausos que la ciudadanía dedicaba a la Sanidad pública cada día, pero espera que ese gesto no se quede solo ahí: "Queremos que la población no os olvide. Los aplausos están muy bien pero de los aplausos no se vive, hay que mejorar el sistema, tiene mucho margen de mejora".