Joaquín Benítez, el pederasta confés del cas dels maristes, seguirà en llibertat

Els jutges de l'Audiència de Barcelona han desestimat enviar a presó a Joaquín Benítez, l'exprofessor dels Maristes Sants-Les Corts,condemnat a 21 anys i nou mesos de presó per abusar sexualment de quatre alumnes menors d'edat entre 2006 i 2010.

Els jutges decideixen esperar que la sentència, confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) passi pel Suprem, malgrat que les víctimes demanaven l'empresonament immediat de Benítez: "Fa més d'un any que vam anar a judici iaquest home segueix estant en llibertat, malgrat que fa quatre anys que es va destapar el cas i ell va confessar", explica una de les víctimes a SER Catalunya, que assegura que no es creuran la condemna fins a veure'l entre reixes. Davant del magistrat de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona, l'abusador va dir sentir-se preparat per cumplir condemna.

El jutge manté que, fins que la sentència sigui ferma, la presó provisional és una "mesura cautelar" i considera que "no es donen les circumstàncies excepcional per adoptar-la". Considera que, tot i que estigui penat, no es pot convertir la presó preventiva en una "execució provisional de la condemna". I manté que l'ordre d'allunyament, fins ara s'ha "mostrat eficaç". Benítez només paga per quatre de les acusacions que hi havia contra ell, ja que hi ha 13 casos d'abusos arxivats al haver prescrit.

El pederasta és l'únic professor condemnat dels 17 docents denunciats en el cas dels Maristes, destapat al 2016 per El Periódico. "Tres pederastes confessos m'han donat classes al llarg de la meva vida", explica un dels denunciants a aquesta emissora, que lamenta que "desenes d'exalumnes dels maristes que no veuran els seus agressors asseguts al banc dels acusats, pel simple fet que el delicte ha prescrit".La defensa de Benítez assegura que ja tenen escrit un recurs de casació per rebatre la condemna contra el Suprem. Manté també que tots "els moviments de l'acusat s'han comunicat sempre al Tribunal i als Mossos d'Esquadra" i afegeix que Benítez "no té mitjans econòmics ni contactes en tercers països per facilitar la seva fugida".

L'acusat insisteix en que ha "realitzat una reflexió i aprenentatge a través de llibres d'autoajuda que l'han dut a una rectificació psicològica i que la seva intenció és restaurar el mal causat; que el seu germà [que pateix invalidesa] el necessita i que vol cumplir la pena a rajatabla".

Segons la sentència del TSJC, Benítez va abusar dels quatre alumnes aprofitant-se de la seva "superioritat" per "cometre el delicte amb major facilitat". El pederasta tenia un mateix patró:tancava els alumnes al seu despatx amb el pretext de fer-los un massatge fisioterapèutic, però els acabava fent tocaments, masturbacions i fel·lacions. En el cas més greu, el professor va demanar a una de les víctimes que el penetrés després d'abusar d'ell.

Els menors feien primer i segon d'ESO. Tenien entre 12 i 14 anys. El 15 de maig, hores després de conèixer la decisió del TSJC, els avocats de les víctimes van sol·licitar l'ingrés immediat de Benítez, així com el pagament dels 120.000 euros d'indemnització que inclou la condemna contra l'exprofessor.

La sentència de l'Audiència de Barcelona, manté que els fets van marcar a les víctimes i va "condicionar-los com són d'adults" perquè els abusos es van produir "en un moment en què encara no tenien desenvolupada la seva personalitat".

Les víctimes, concloïa el tribunal,"són els homes que són, en part, per haver patit la conducta [de Benítez] i això no té reparació possible". Els magistrats titllaven els abusos de "perversos i odiosos", ja que per ells van suposar la primera experiència sexual.