Les obres del corredor tallaran la circulació de trens entre Sant Sadurní i Martorell durant quatre mesos

Les obres del corredor del Mediterrani estan avançant i la instal·lació del tercer fil entre Vilaseca i Castellbisbal obliguen a fer talls de circulació importants. Des de finals del mes de juliol i fins a meitat de novembre no hi haurà trens entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. Això afectarà a la línia R4 de Rodalies, als trens de mercaderies i, de retruc, a la R2 i la R1. No són es únics talls programats per aquest estiu i tardor, així que s'esperen mesos intensos per als usuaris del servei.

El calendari d'obres amb el que treballa l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries preveu que del 25 de juliol al 15 de novembre es talli la circulació de trens entre Sant Sadurní i Martorell. La interrupció s'havia programat en un primer moment per a meitat del mes de juny, segons explica l'alcalde de la població de l'Alt Penedès, Josep Maria Ribas, però la crisi de la covid 19 ha obligat a refer el calendari.

Durant els 4 mesos en els que no hi haurà trens, els viatgers de la R4 faran el trajecte per carretera. Ribas explica que encara no té els detalls del pla alternatiu de transport, però que la idea és que hi hagi "un carrusel de 16 autobusos que facin el recorregut entre Sant Sadurní i Martorell". Perquè aquests vehicles operin amb comoditat i seguretat per als viatgers es faran obres perquè puguin accedir al recinte de l'estació de Sant Sadurní. L'alcalde assegura que això suposarà una millora per al municipi perquè l'autobús que uneix el nucli urbà amb l'estació de Rodalies també podrà accedir a aquest espai.

La R4 tindrà el servei habitual entre Manresa i Martorell i un tren per hora i sentit entre Sant Sadurní i Sant Vicenç de Calders. Els trens de mercaderies es desviaran de la línia de Vilafranca a la de Vilanova per evitar el tram afectat per les obres i passaran per un túnel de l'Hospitalet, el del Gornal, que porta 13 anys tancat. Això repercutirà en el servei de la R2 perquè hi haurà menys trens entre Castelldefels i Barcelona. A més, mentre durin els treballs, la R1 acabarà a l'Hospitalet i no a Molins de Rei.

A partir del 25 de juliol, la línia R1 també estarà afectada per obres: tindrà un tram de via única entre el triangle ferroviari l'entrada del túnel d'Aragó per les obres de la Sagrera. Això redueix considerablement el nombre de trens que poden circular, passarien de 10 a 6 per hora i sentit en els moments punta. A més la reordenació de vies a l'estació de Sants també provocarà alteracions en el servei.

La presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, assegurava la setmana passada en una entrevista a La Vanguardia que ara és un bon moment per fer totes aquestes obres a la xarxa ferroviària perquè la crisi de la covid ha reduït la mobilitat. I defensava que són talls necessaris perquè les obres no s'eternitzin.

L'adaptació del tram Vilaseca-Castellbisbal a l'ample internacional té una gran importància perquè permetrà que els trens provinents del sud de Barcelona puguin arribar a la frontera francesa sense fer intercanvis i a l'inrevés. Una de les actuacions més complexes és la que es fa entre Martorell i Castellbisbal.