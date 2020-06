Sonorama 2020 se aplaza pero no se rinde: habrá música este verano en Aranda

No habrá Sonorama 2020. Al menos en su formato multitudinario y con el cartel programado para el próximo mes de agosto, que se aplaza íntegramente y con los mismos artistas para agosto de 2021. La organización del festival ha cumplido su promesa de no llevar a cabo esta edición sin poder garantizar la seguridad de todos los asistentes, público, artistas y trabajadores, una premisa imposible de cumplir en las actuales circunstancias, por lo que esta misma mañana los organizadores del evento han anunciado su aplazamiento. Una mala noticia para miles de seguidores que llega atenuada por el anuncio de que no habrá un vacío de música y espectáculo este verano en Aranda: los días 14 y 15 de Agosto el recinto ferial acogerá una versión reducida del festival cuyo público, limitado a un aforo de 800 personas cada día, serán trabajadores y voluntarios de los sectores esenciales durante esta pandemia y el propio equipo que cada año sostiene el festival. “Sonorama Ribera se celebrará este año para organización, técnicos, sanitarios, cruz roja, protección civil, fuerzas de seguridad, bomberos, servicios de limpieza, medios de comunicación y todos los que nos han cuidado y nos cuidan” asegura la organización en el comunicado.

No habrá entradas a la venta porque será gratuito para los asistentes y paralelamente podrá seguirse por redes sociales y a través de un canal de televisión de ámbito nacional. Los artistas y bandas que participarán en este evento son Izal, Miss Cafeína, Varry Brava, León Benavente, Dorian, Sidonie, Shinova, Comandante Twin y Arde Bogotá, además de un gran artista nacional cuyo nombre se reserva la organización para mantener sus ya tradicionales sorpresas. Un evento en el que Sonorama seguirá contando con el Consejo Regulador Ribera del Duero como patrocinador principal, una fidelidad que agradecen, al igual que el apoyo institucional del Ayuntamiento de Aranda y el que también ha anunciado la Junta de Castilla y León.

Pero la música sonará en directo en Aranda durante todo el verano: los promotores de Sonorama han organizado un ciclo de más de una decena de conciertos, que se celebrarán entre julio y septiembre en el Centro Cívico Virgen de las Viñas, con un con formato más íntimo en cuanto a la puesta en escena y con un aforo limitado a 400 personas. Tanto los nombres de los artistas y bandas que formarán parte de esa programación como la venta de las entradas se darán a conocer en los próximos días, pero ya se anuncian artistas de renombre que bien podrían ser cabezas de cartel en una edición habitual de Sonorama.

Y mientras, continúa avanzando la organización del próximo festival, entre los días 11 y 15 de agosto de 2021, y que no solo mantiene íntegro el cartel previsto para este año, sino que ya se han añadido a él más artistas como Amaia, Guitarricadelafuente, Los Enemigos o Rodrigo Cuevas. De hecho la organización tiene también confirmada la presencia el próximo año de un cabeza de cartel de impacto, cuyo nombre anunciarán este mes de agosto, en la esperanza de poder hacerlo en la Plaza del Trigo. Se trata de una banda que limitará a apenas cuatro conciertos sus apariciones el próximo año, siendo Sonorama Ribera uno de los lugares elegidos.

Los abonos de este año, de los que ya se habían vendido 17.000, serán válidos para la próxima edición, pero también se pueden devolver a partir de mañana 17 de junio a través de los mismos operadores en los que se habían adquirido. Quienes tengan una entrada física podrán también canjearla en Aranda en los puntos que se anunciarán próximamente. La organización anima a mantener las entradas, confiando en el tirón de una próxima edición que prometen especial y con más sorpresas para premiar la fidelidad de quienes apuesten por quedarse con su abono. Y es que el aplazamiento de este año supondrá un impacto en la estructura financiera del festival que sus organizadores esperan mitigar manteniendo una buena parte de los abonos ya vendidos.