Javier Ajenjo "La alternativa a Sonorama 2020 es tan increíble que calma un poco el vacío que sentimos"

“Ha sido una decisión difícil”. No se cansa de repetirlo. Javier Ajenjo, director de Sonorama Ribera se enfrenta junto a todo su equipo a uno de los momentos más duros e inciertos de los últimos años del festival, al haber tenido que decidir su aplazamiento a 2021. Aunque el alma mater de este evento, que hubiera cumplido su 23 cumpleaños este mes de agosto, recuerda que tampoco la situación les resulta desconocida: “Después de la décima edición tuvimos que estar celebrando el Sonorama durante siete años sin casi quererlo para poder resarcirnos del desastre”. Por eso, para estar a la altura de su historia y del alto listón que han ido escalando, Sonorama se reinventa este año y no se permite un ‘hasta el año que viene’. “Tenemos ilusión, porque hemos encontrado unas alternativas que no se van a producir en ninguna lugar de España, porque no hay ningún festival como Sonorama preparado para ofrecerlas, y eso calma un poco el vacío que ya empezamos a sentir” manifiesta animoso Ajenjo. Y es que el aplazamiento del cartel, de forma íntegra y aumentada para 2021 no dejará sin música en directo este verano la villa arandina. Ni siquiera le dejará sin festival. Porque la alternativa a esta edición 2020 es triple: un festival para invitados especiales, como son los voluntarios y trabajadores de servicios esenciales durante la pandemia de la comarca, un ciclo de conciertos en pequeño formato con grandes nombres del panorama musical este verano, y la promesa de una edición especial para Sonorama 2021. “En nuestro vocabulario no existe la palabra rendirse, y creo que hemos encontrado un camino adecuado para celebrar un 2021 todavía mejor y ofrecer una alternativa a 2020. Para nosotros es muy importante estar juntos, mantener la estructura organizativa y mantener la ilusión.”

Una edición especial en 2021

Uno de los grandes logros ha sido mantener íntegro para 2021 el cartel previsto para este año. “Ha costado más deshacer que hacer, con miles de llamadas en las que nos hemos encontrado un enorme compromiso en las bandas, que ya son parte de nuestra familia. No solo hemos conseguido mantener el cartel, con grandes nombres nacionales e internacionales, sino también ofrecer ya novedades, como Amaia, una de las más solicitadas de nuestro país, o Anni B Sweet, Guitarricadelafuente, el rock de Los Enemigos, haciendo un guiño a la historia del festival o una apuesta cercana al folklore con Rodrigo Cuevas.”

El director de Sonorama anima a los seguidores del festival a mantener su entrada para el año que viene. “Para nosotros es muy importante que la gente conserve su entrada, porque hay unos enormes gastos estructurales y necesitamos mantener el equilibrio. Y una de las formas era esta: anunciar un gran festival, en el que habrá sorpresas para premiar a nuestros seguidores fieles.” Entre estos incentivos Ajenjo anuncia que la edición de 2021 contará con un cabeza de cartel inesperado y muy potente, una banda que no tenía prevista ninguna actuación, pero que limitará sus actuaciones a apenas cuatro conciertos a lo largo del año. Su nombre se anunciará en agosto, con la ilusión de poder hacerlo en la Plaza del Trigo.

Alternativa singular para este verano

Tampoco estará ausente la música los días en que se tendría que haber celebrado el festival, con una edición de agradecimiento. Nuestros invitados en el festival especial que celebraremos 14 y 15 de agosto serán esas personas que han sido esenciales durante este tiempo. Va a ser un Sonorama Ribera de homenaje a quienes nos han cuidado en este tiempo. Con un aforo limitado cada día a 800 personas, nos pondremos en contacto con cada sector para que puedan organizarse y acreditar su participación.”

Celebrar esta edición especial, aunque limitada es también un aliciente para el propio equipo que hace posible Sonorama y que serán también parte del público en esta ocasión. “Queríamos que hubiera actividad. Era muy importante sobre todo para nosotros, para mantenernos unidos y tener la maquinaria en marcha. Pero no nos vamos a olvidar de los que están al otro lado, que podrán vivirlo a través de redes sociales y de una cadena generalista de televisión”

La tercera alternativa será el ciclo de conciertos que se desarrollará a lo largo de todo el verano en Aranda. Artistas y bandas de primer nivel, que llegarán a Aranda cuyas actuaciones han sido posibles gracias a la alianza entre productoras de todo el país que va a permitir que “Aranda sea la única localidad que no es capital de provincia con conciertos de esta magnitud. Es una programación que ni nosotros mismos hubiéramos soñado, con actividades para todos, también para los niños y con nombres increíbles en el cartel.”

Javier Ajenjo no se cansa de repetir que todos estos eventos se celebrarán garantizando todas las medidas de seguridad y cumpliendo toda la normativa, como la limitación de los aforos. “Es tremendamente importante. Vamos a cumplir rigurosamente las medidas de higiene y seguridad. Tenemos que acostumbrarnos todos”

El director del festival espera que también este ciclo, para el que se pondrán en breve las entradas a la venta pueda aliviar el golpe económico que va a suponer en su estructura la no celebración de la presente edición. “El presupuesto de Sonorama está por encima de 3,5 millones de euros y aunque no se celebre hay que desembolsar un 10% de ese presupuesto (nóminas, promoción, alquileres, adelantos…) Entendemos que la gente va a estar encantada de mantener su entrada con las sorpresas y atractivos de la edición de 2021.”

Javier Ajenjo aclara que todo el que quiera va a poder solicitar la devolución de su entrada, pero advierte de que los precios no van a bajar. “Se mantienen al precio que estaba hasta ahora e incluso se irán incrementado un poquito, porque se van a sumar novedades e incentivos.”

Para mitigar el impacto de este revés en la estructura del festival el director de Sonorama ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Aranda “pese a que no se celebre como estaba previsto. Nos alivia que entiendan que esto es un trabajo y una promoción de 365 días.” Pero por encima de todo Ajenjo agradece la alianza y el respaldo que mantiene el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero como patrocinador principal del festival, del que “ya es la mitad de nuestro nombre. Se ha implicado muchísimo y ha sido fundamental para que este festival exista. Necesitamos muchísimo de estos compañeros de viaje”.

Ajenjo también ha anunciado que trabajan con la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León que también ha comprometido su apoyo. Por el contrario Ajenjo lamenta la falta de claridad y de asesoramiento que han encontrado en las normas y pautas de actuación que debían marcar las autoridades competentes. “No hemos tenido una guía adecuada que nos marcara un camino en el que saber qué hacer, cuando tienes tantas cosas que justificar tanto a quienes quieren que se celebre el festival como a quienes quieren que no se celebre.”

Javier Ajenjo coincide en que la ausencia del festival tal y como estaba previsto y como venía celebrándose en los últimos años permitirá que este sea el año de valorar lo que ha sido Sonorama y lo que ha conseguido Art de Troya en estos 23 años. Y no solo en cuanto al impacto económico en el entorno, que también, sino en “el orgullo de vivir en un lugar vivo y dinámico, que ofrece alternativas y mira al futuro.”