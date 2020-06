Cómo alejarse de la tecnología que nos ha rodeado en el confinamiento

Durante esta pandemia si no ha habido pie hacia el aburrimiento en gran parte ha sido a la digitalización. Televisión, ordenador, móvil o tablets, todos los elementos nos han servido para informarnos de lo que ocurría, entretenernos, y lo que es más importante... mantener contacto con nuestras familias y amigos. Sin embargo, mientras afrontamos la recta final de la desescalada, comprobamos que aún no hemos sido capaces de despegarnos de su uso constante. Un mal hábito que afecta por igual a jóvenes y mayores, y que hay que saber eliminar.

En 'Escuela de Padres', este martes hemos repasado la situación con nuestras dos pilares. Para Pilar Vicario "habrá personas que después de esto tendrán que buscar ayuda, porque tendrán adicción con su dependencia, pero sobre todo lo importante son los padres", apunta. "En esto hemos caído todos, y también los adultos hemos hecho un uso o un abuso, y esa falta de uso adecuado que hemos podido tener, el ejemplo mayor es que nos vean dejarlo a nosotros, y hay que hablar mucho con ellos; qué hacíamos antes, qué hacemos ahora, qué nos ha dado el teléfono y qué nos ha quitado", añade la psicológa.

Para su homóloga, Pilar Fernández, también es necesario tener en cuenta "que va a ser un verano diferente", y que por tanto "las cosas que se pueden hacer con libertad o sin miedo se van a ver ahora en una situación distinta, y para todos va a ser costoso separarnos de esos aparatos a los que hemos estado pegados, porque hemos estado tres meses relacionándonos así… Yo ya me planteaba hace unos días cómo sería la vuelta a las aulas, porque ya me he adaptado a dar clase por internet", reconoce.

Ambas ven como opción sustituir la tecnología por otras motivaciones que excluyan internet. "Hay tres frentes que cultivar con nuestros hijos, porque algunos se han metido de lleno en esta vorágine y no las conocían, una es el compromiso colectivo de la familia y el darles ejemplo, otra la fuerza de voluntad que tenemos que explicarles, y por último alternativas que no sean digitales, para entretenerlos", asegura Vicario.

Y es que es necesario ser muy cautelosos a la hora de eliminar gradualmente el uso de la tecnología, porque según apunta Pilar Fernández "puede que para nosotros sea más fácil separarnos de la tecnología porque no estamos acostumbrados, pero para los jóvenes puede costarles porque les ha podido parecer interesante y los adolescentes se han acostumbrado más porque se han comunicado con sus amigos y han seguido su día a día". Sin embargo, "alguno incluso puede que haya acabado cansado, y en verdad todos estamos un poco cansados de esto, pero otra cosa es que aunque estemos cansados de ello lo sigamos haciendo porque nos hemos acostumbrado", añade.

Para finalizar, Vicario advierte de que la clave para conseguir el éxito es "quitarlo poco a poco, porque algo que has tenido durante el 50% del tiempo no se uede quitar de repente, cortar por lo sano no es la mejor manera y genera conductas agresivas y pérdida de muchas habilidades", sentencia la psicóloga.

La charla al completo puede reproducirse en el siguiente audio.