Desde este lunes la Xunta permite ocupar todas las plazas de la parte trasera de los taxis. El vehículo puede ir completo a excepción de la plaza del copiloto.A comienzos de la semana anterior se retomaba el servicio que abría al cien por cien. Las asociaciones de taxistas señalan que la actividad está creciendo a buen ritmo dentro de las limitaciones. Esperan que en el corto plazo se puedan ocupar todas las plazas.

Se ha entrevistado con la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, que ha anunciado ayudas para la colocación de mamparas en los vehículos y una guía de buenas prácticas. Unos cuatro mil profesionales podrán acceder a estas ayudas.

La Xunta facilitará hasta 300 mil euros para la instalación de pantallas de protección en los taxis. 75 euros por mampara que se haya instalado o se vaya a instalar desde el pasado 1 de marzo al 31 de junio. Además la Xunta ha puesto en marcha una campaña informativa sobre las medidas higiénicas básicas.

Ethel Vázquez recuerda que se deben seguir las medidas: "Co levantamento das restriccións de movilidade debemos apostar pola movilidade segura, recomendar a máscara, non ocupar o asento do copiloto e pagar sempre que se poida con tarxeta".

El Instituto de seguridade laboral de Galicia, ISGA, ha editado una guía de recomendaciones básicas para la higiene de los vehículos y la seguridad de los taxistas y los usuarios. La más importante, utilizar mascarilla y pagar con tarjeta en la medida de lo posible.