Ethel Vázquez, a los que protestan por la ampliación del hospital: "La ubicación no es un capricho"

La Conselleira Ethel Vázquez ha defendido la ubicación elegida para la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña frente a las movilizaciones de los vecinos de Eirís afectados por las expropiaciones planteadas. Asegura, no obstante, que la propuesta de convenio de la Xunta contempla flexibilizar las expropiaciones previstas teniendo en cuenta las reclamaciones.

Vázquez señala que la elección de la ubicación está determinada por los accesos y la facilidad de la movilidad con conexiones en todo el entorno del hospital actual que llegan a la avenida de Monelos a través del llamado Parque Ofimático.

Vázquez señala que no es un capricho: "Os accesos foron totalmente determinantes para elixir a ubicación, de feito o fixeron enxeñeiros de camiños, tivemos en conta a normativa de trazado e a movilidade do hospital, pero tamén do Ofimático e da fábrica de armas".

Señala que el proyecto es la principal prioridad en materia de infraestructuras en el área de A coruña para la Xunta de Galicia. Subraya que hace 42 días que envió al concello la propuesta de convenio y pide una respuesta de María Pita.