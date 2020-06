Migue Montes, jugador del Real Jaén: "Creo que tenemos la obligación de ayudar al club en esta situación"

Migue Montes, jugador del Real Jaén, ha explicado este martes en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy Jaén' los motivos por los que la pasada semana aceptaba renovar una temporada más su contrato en el club blanco. Una decisión que en una parte de la afición ha creado controversia porque no entienden las razones para seguir de unos futbolistas a los que se le adeuda una cantidad importante de dinero y que tienen denunciados sus salarios. Sin embargo, para el delantero de Pozo Alcón, ahora el club le necesita y ha creído conveniente ayudar en lo que pueda.

"Estoy muy contento de poder seguir aquí, siguiendo con los entrenos para ponernos a tope con lo que viene en un mes", ha dicho Montes, que renueva, señala, porque confía en que todo "va a ir a mejor". "Al final nosotros tenemos un parapeto de que cobraremos ese dinero antes o después, pero yo entiendo que ahora mismo el club me necesita, necesita esa confianza de nosotros y tenemos que dársela, porque nos duele y creemos que se merece esa oportunidad y porque creo que tenemos la obligación y la necesidad de ayudar al club en esta situación", ha señalado el delantero.

Montes añade que hay que poner un puntito de confianza, de que van a salir bien las cosas. "Si yo renuevo también es porque confío en que las cosas se van a hacer bien, si no, no lo voy a hacer. Hay que mirarlo todo, poner todas las cartas sobre la mesa y decidir en base a ello", ha expresado en la entrevista que se ha emitido este martes.

El único delantero centro que tiene ahora mismo la plantilla de Jaime Pérez ha prometido que en el vestuario únicamente están centrados en lo deportivo. "Todos necesitamos el dinero, pero ya no estamos en esas porque ya están puestas las denuncias. Está todo en manos de la comisión mixta de AFE y ahí ya poco podemos hacer, esperar a que se pueda pagar cuanto antes mejor y ya está", ha dicho.

Regreso

Sobre la vuelta a los entrenos, el atacante blanco asegura que la actitud del equipo "está siendo buenísima", aunque lógicamente existen ahora mismo "carencias tanto físicas como técnicas" que se están supliendo con las ganas de hacerlo bien y con el deseo de conseguir el ascenso a Segunda División B.

Montes ha reconocido que sueña con volver a celebrar algo con la afición del Real Jaén "que es la que más se lo merece", añadiendo que la renovación llega por varios motivos. "Sinceramente porque me siento bien, quiero estar en casa, quiero tener estabilidad, estar a gusto. Me han hecho sentirme con confianza, partícipe de este proyecto y no dudé por eso, porque creí que era lo mejor para mí. El club ha puesto interés en que esté y apuesto en que el club va a tirar para arriba sin ninguna duda", concluye Montes.