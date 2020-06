Aitor persigue su tercer ascenso con la renovación asegurada

La renovación de Aitor Fernández es un hecho. El lateral desveló que ha jugado el número de partidos recogido en su contrato para la ampliación automática por una temporada, razón por la que no fue necesario negociar una extensión más allá del 30 de junio. El defensa asturiano ha jugado 25 partidos, 21 de liga y 4 de copa, aunque en su condición de insustituible y la falta de un relevo natural le acabaron pasando factura tras el paso del equipo por la Copa del Rey. Después de enlazar dos lesiones musculares, el parón le ha permitido ganar el tiempo perdido y llegará al play-off en óptimas condiciones. En tierras andaluzas buscará su tercer ascenso en cinco intentos tras los logrados con el CD Lugo y el Extremadura.

"Tengo contrato y lo cumplo, sea donde sea, en Segunda o en Segunda B, aunque pueden pasar millones de cosas y más en esta situación. Solo puedo decir que estoy muy contento, que me han tratado siempre fenomenal. Ojalá salgan las cosas bien y el club pueda estar en Segunda División". Aitor es el décimotercer jugador con contrato en vigor (Lucas Giffard, Virgil Theresin, Leandro, Rodas, Iván González, Castañeda, Sergio Marcos, Eric Montes, Luque, Antonio Martínez, Dioni y Héctor Hernández) y con la renovación en el bolsillo mira a la fase final de la temporada con la ilusión de un principiante, pero con la cautela aprendida. "Mi experiencia es muy positiva", señaló, antes de abordar la nueva normalidad: "no hay excusas. Jugar sin público es algo atípico y espero que no se dé nunca más porque es muy triste. El fútbol es de todos. Estamos todos en la mismas condiciones. Toda la sociedad se está reinventado y no podemos buscar excusas y sí soluciones".

El veterano jugador responde a la amenaza judicial del Lleida Esportiu: "podemos hacer lo que está en nuestras manos. Preparamos esto como si fuera una Olimpiada, un proceso muy importante y no podemos desvíar nuestra atención. El Lleida está en su derecho. Nos hemos clasificado porque hemos hecho los méritos suficientes. No nos vamos a desgastar". La Cultural acudirá a Marbella y alrededores "encantados. Cómo no vamos a estarlo si vamos a jugar un play-off. Como si hubiera que ir a otro país a jugarlo" y espera que el equipo responda a los esfuerzos de la entidad: "cuando un club pone tanto a disposicion del jugador...Estamos encantadísimos. Es un club que quiere crecer porque hace las cosas para crecer".

Es una de las voces autorizadas dentro de un equipo que este martes regresó al Reino de León por vez primera desde la reanudación de los entrenamientos. José Manuel Aira irá alternando las sesiones en el Área Deportiva de Puente Castro y el estadio, donde realizará partidillos entre sus jugadores que se asemejen a los prohibidos encuentros amistosos. Así quema etapas la Cultural rumbo a un play-off cuya primera eliminatoria será sorteada el jueves 25 de junio a partir de las 20:00 horas en Puerto Banús (Marbella).