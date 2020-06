Será el sábado. Dicen los que saben de estas cosas que será exactamente a las 23 horas y 44 minutos: ese será el momento de inicio del verano, un verano hacia el que todos miramos con mucha incertidumbre y con la esperanza puesta en seguir escuchando cada día buenas noticias sobre la evolución del Covid-19 que ya nos robó buena parte de la primavera y que nos aboca al que, probablemente, será un verano inhabitual o cuando menos extraño.

Nuestra mente, al menos la mía, asocia automaticamente verano con "viajar", con conocer lugares, gente, con época de experiencias, con playa, con sol, con horas en la calle después de un largo invierno...

Cosas a las que no pienso renunciar, con todas las medidas que nos recomienden y adaptándome a las circunstancias pero disfrutando lo máximo posible.

Y estas semanas animamos de forma especial, aunque muchos lo hacemos siempre, a apoyar a los comerciantes cercanos, a los de nuestra ciudad, a nuestros vecinos porque es esencial dejar el dinero en el territorio y apostar porque los nuestros puedan remontar después de este parón, casi mortal para muchos de nuestros autónomos y pequeñas empresas.

Y ese apoyo debemos evidenciarlo también a la hora de viajar, contratando nuestras vacaciones y escapadas en las agencias de viajes de nuestra capital y provincia. Son un colectivo muy tocado y no podemos olvidar que los agentes de viajes que cerraron sus agencias en marzo han seguido sin embargo atendiendo a sus clientes por teléfono, dando respuesta a los mil y un problemas generados durante esta pandemia, gestionando cancelaciones, cambios de fechas y dando la cara por ellos...como no puede ser de otra manera. Y ahí están con sus puertas abiertas de nuevo para ofrecernos opciones para este verano con todas las garantías.

Mientras tanto, esta semana, se suceden en lo más cercano muchas noticias: se anuncia por parte de la concejalía de cultura de nuestro ayuntamiento un programa con 60 actividades culturales que animarán la época estival en nuestra capital y que lo harán apoyándose en grupos y propuestas de artistas locales. A priori, y sin conocer aún este programa en detalle, mi aplauso. Hemos de apoyar a los nuestros, no entendería otra cosa.

La familia Margareto anuncia la puesta en marcha de un cine al aire libre, OMY, como homenaje a Osmundo Margareto, un hombre por cuyas venas corría el amor al séptimo arte, algo que dejó en herencia a sus hijos que continúan con un precioso legado entendiendo y que han entendido y puesto en práctica que la adaptación a los nuevos tiempos es esencial. Así lo han hecho siempre y ahora nos ofrecerán, a partir del día 26, una alternativa enormemente interesante. Me parece que la elección de la peli para su inauguración no puede ser más acertada, proyectarán una de esas pequeñas joyas que da igual ver una y mil veces: Cinema Paradiso, amor por el cine en estado puro. Espero poder conseguir mi entrada, porque estoy convencida de que estará repleto, para disfrutar una vez más de esa maravillosa escena final que no voy a desvelar por si acaso alguno no la vió pero que estoy segura de que no podrán ver sin emocionarse...

Y hoy no puedo, o más bien, no quiero acabar sin hablar de un hombre que nos decía adiós de forma prematura hace pocos días. Se fue Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, pero antes nos dejó otro precioso regalo musical.

"Eso que tú me das" es algo más que una canción, es un canto a la vida, un canto a las cosas realmente importantes, un recordatorio de que hay que decirle a todas las personas imprescindibles que nos rodean, que lo son...

Tomo prestada una frase de Pau Donés que hago mía y que quiero que presida cada día de mi existencia: "la vida es urgente y hay que vivirla a tope".

Feliz semana. Cuídense mucho. Y vivan, con prudencia, si, pero sin miedo.