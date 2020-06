El Sindicato Médico denuncia "graves irregularidades" en la cúpula del Virgen del Rocío

El Sindicato Médico de Sevilla alerta de "graves irregularidades" en la cúpula directiva del hospital Virgen del Rocío y amenaza con emprender acciones legales para que se depuren responsabilidades.

Una denuncia que hace pública tras recibir una carta de respuesta de la dirección a su petición oficial de información sobre estos casos en la que ni se despejan sus dudas ni se muestran dispuestos, según este sindicato, a subsanarlas.

En un comunicado enumera hasta tres nombramientos de cargos intermedios y directores en los que aseguran que no se cumplen los requisitos marcados por la ley.

Se refiere a la directora médica del hospital, la doctora Rosario Amaya, que es a la vez directora de la Unidad de Cuidados Intensivos, a pesar de que, según la ley, una persona no puede ocupar dos puestos directivos.

Una incompatibilidad que en el caso de Daniel Díaz, que ejerce desde hace semanas los cargos de Subdirector Médico del Hospital de Rehabilitación y Traumatología y de Subdirector Médico del Área Quirúrgica, va más allá porque, según el comunicado, trabaja también en la medicina privada, “lo que supondría una grave irregularidad, ya que el art. 3.2 del Decreto 75/2007 establece que el ejercicio de cargos directivos exige dedicación exclusiva”.

Denuncian además que no se publiquen estos nombramientos en el BOJA y que en dos de los casos no se hayan publicitado para que puedan optar más personas. También alertan de cargos de nueva creación que no pasan por consejo de gobierno. El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, asegura además que se nombra a estas personas en funciones para poder eludir los requisitos legales.

El nombramiento de la doctora Jaqueline Mayoral como Subdirectora Médica de Salud Mental completa, según este relato, las supuestas irregularidades "porque nos encontraríamos ante un puesto directivo nuevo, que no figura en la plantilla orgánica y que habría sido creado por un órgano manifiestamente incompetente, la dirección gerencia, y cuyo desempeño habría sido encomendado a la Dra. Mayoral sin respetar el procedimiento reglamentario y sin publicación en el BOJA”.

Desilusión en el Sindicato Médico

En el comunicado explica que con estos nombramientos han podido comprobar que no ha cambiado nada con el nuevo gobierno. “La ilusión por el cambio en el modelo de gestión, tras las pasadas elecciones autonómicas, ha dado paso a la más profunda decepción. El cambio prometido ha quedado en nada. Los procedimientos legales para la elección de cargos directivos e intermedios siguen siendo ignorados sin pudor”, explica

El Sindicato Médico lamenta que en lugar de premiar se siga accediendo a los puestos de responsabilidad “por medios opacos, ideológicamente sesgados y fraudulentos en el fondo y en la forma concentrando los puestos de responsabilidad en un pequeño grupo de amigos y familiares”.

"Medidas de carácter inmediato"

La dirección del centro asegura que estas acusaciones carecen de "validez legal" como le han expresado en una carta a este sindicato. En el caso de la doctora Amaya explica que se han seguido los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y que la publicación de su nombramiento en el BOJA "se trata de un acto administrativo que no afecta a su validez".

Sobre todo, se basa en que la pandemia por COVID 19 ha supuesto una crisis sanitaria en la que se han tenido que tomar medidas de carácter inmediato. "En ese contexto, la Dra. Amaya Villar ha asumido la coordinación y la organización de la Unidad de Cuidados Intensivos porser clave en la gestión sanitaria de este problema de salud pública y afectar al trabajo del resto de profesionales del hospital. De hecho, los buenos resultados asistenciales logrados en esta área han sido cruciales para la recuperación posterior de los pacientes en la planta, su alta definitiva y curación".

En su respuesta, añade que esta gestión de la pandemia ha requerido el apoyo y el refuerzo por parte de otros profesionales como Daniel Díaz, que ha asumido funciones provisionales de coordinación del área quirúrgica "al encontrarse vacante esta dirección" cuando se decretó el estado de alarma. "En todo este tiempo está a disposición del equipo directivo desarrollando tareas de coordinación de recursos sin percibir retribución complementaria", explica.