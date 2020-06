La Federación Española de Triatlón trabaja por la seguridad en el regreso de las competiciones en Almazán

La Federación Española de Triatlón (Fetri) ultima la implementación de todos los protocolos de seguridad sanitaria en Almazán (Soria), para el regreso de las competiciones nacionales con las máximas garantías posibles tanto para el público y deportistas, como para oficiales y organización. El horizonte del regreso a la actividad competitiva se establece de esta manera en el 25 y 26 de julio, con la disputa en la villa adnamantina de los campeonatos de España de Triatlón Cros y Duatlón Cros respectivamente.

Desde que en el pasado mes de marzo fuese decretada la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, la Fetri ha estudiado las recomendaciones que han ido aportando los expertos en epidemiología para adaptarlos al triatlón, de cara a la reanudación de la actividad con las máximas garantías de seguridad sanitaria posibles. Para ello, desde la Federación, se ha elaborado un completo protocolo de seguridad que deberá llevarse escrupulosamente a cabo en cada una de las pruebas nacionales que se celebrarán este año y que ha sido remitido al Consejo Superior de Deportes (CSD) para su supervisión.

El director de competiciones de Fetri, Jorge García, comparte la ilusión de los triatletas por el regreso de las pruebas nacionales, pero también hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los estamentos deportivos para un retorno lo más seguro posible. “Estamos convencidos de la gran responsabilidad de nuestros deportistas, porque así se han comportado siempre. Tan solo les pedimos su comprensión y colaboración para el gran reto que todos tenemos por delante”, explica.

No obstante, desde el departamento de competiciones se advierte de que las pruebas van a sufrir modificaciones para poder adaptarse a los exigentes protocolos de seguridad establecidos, medidas que alterarán los formatos competitivos y que en ocasiones pueden ser un tanto incómodas, pero que “merecen la pena”, al dotar a las pruebas de medidas de gran eficacia. García destaca que “el triatlón, como deporte que se practica al aire libre, tiene mucho ganado de cara a la seguridad de las pruebas, pero advierte de la importancia de no relajar las medidas establecidas”.

Por su parte, el responsable federativo de implementación del protocolo, Amancio Del Castillo, que comparte la ilusión por el regreso de las citas nacionales, cree que Almazán reúne las mejores condiciones para una prueba segura: “Por un lado, el epicentro de la competición se desarrolla en el parque de La Arboleda, con múltiples servicios, pero con una gran amplitud de espacios al aire libre”, señala. “Por otro, los adnamantinos siempre han defendido su prueba, uno de los triatlones con más solera de Castilla y León, y entenderán que este año tendrán que disfrutar de la misma sin puntos de público tan localizados o concentrados como antes”, prosigue. Por último, Del Castillo destaca la implicación que siempre ha tenido el Ayuntamiento de Almazán con su competición, ya que “ponen todos los medios disponibles a su alcance en cada edición”.

Precisamente desde el Consistorio de Almazán, su concejal de deportes, Enrique Fernández Pinedo, reitera la apuesta del municipio por el triatlón y las actividades deportivas en general. El concejal también destaca el trabajo que se está llevando a cabo desde la hostelería adnamantina para prestar el mejor servicio posible a los visitantes durante el próximo verano.

En las próximas semanas, la Federación Española de Triatlón irá desgranando las medidas para que los deportistas puedan conocerlas y adaptarse a las mismas, no obstante, Jorge García lanza un mensaje tranquilizador: “Nuestra línea de trabajo está principalmente enfocada a la organización del evento, para adaptar cada sede al protocolo, queremos que, en la medida de lo posible, el deportista se sienta seguro y no tenga que preocuparse de nada que no sea competir”.

En el caso de Almazán, por ejemplo, el protocolo de seguridad se ha adaptado a la cita de principio a fin. De hecho, para todos los deportistas y aficionados que conozcan la competición realizada en años anteriores, deberán tener en cuenta que se han modificado los circuitos por este motivo. Del mismo modo, se cerrará al público el puente sobre el río Duero durante el segmento de natación para evitar concentraciones masivas de personas. La línea de meta, se desplazará al interior del campo de fútbol de La Arboleda, donde se realizará un control de acceso para limitar el aforo. Cabe destacar que el uso de la mascarilla será obligatorio, también para los deportistas, tanto en la recogida de dorsal como en la entrada de material en la transición, tan solo podrá retirarse antes de la salida.