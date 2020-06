Clínica capilar en Barcelona, ¿cómo elegir la correcta?

Siglo XXI, modas, días ajetreados, poco tiempo y estrés. ¿Te suena? Esto es en lo que se ha convertido el día a día de la sociedad moderna actual. Ir bien vestido, pulcro y la necesidad de complacer a nuestros semejantes. El gimnasio, los centros de belleza, las operaciones estéticas e incluso acudir a una clínica capilar se han convertido en tareas adoptadas con toda normalidad.

Si bien es cierto que en muchos casos nos movemos bajo la intención de agradar a los demás, hay algo que debemos tener en cuenta cuando nos miramos al espejo: ¿nos gustamos?, ¿nos sentimos cómodos con nosotros mismos?

En ocasiones, si nos hacemos esta serie de preguntas y, sobre todo, en público, no sabemos muy bien qué responder. ¿A qué crees que se debe?

Las personas estamos llenas de inseguridades y sentimos que la gente que tenemos alrededor nos está juzgando constantemente. Por la calle, en el trabajo o incluso entre nuestros círculos más cercanos sentimos que nos están mirando con lupa.

Por eso el cuidado personal es un elemento fundamental a la hora de causar una primera impresión a las personas que nos rodean. Empezando por arriba, la cabeza.

¿Sabías que en la gran mayoría, más del 90% de los casos, en los que se una persona sufre de caída del cabello es debido a la alopecia? Además, existen varios tipos de alopecia según los efectos que esta produce en el cuero cabelludo.

Por lo tanto es muy normal que hoy en día seamos capaces de cruzarnos con personas que lleven una prótesis capilar y no nos demos ni cuenta gracias a la gran discreción que éstas otorgan. Pudiendo acudir a clínicas capilares donde se realizan estos procedimientos sin cirugía y nada invasivos.

Desde luego son una alternativa perfecta para quienes quieren reforzar su imagen y sentirse mejor consigo mismos. Es por eso que hoy te vamos a dar una serie de consejos para elegir una clínica capilar en Barcelona con todas las garantías.

Pero primero, te contaremos las dos grandes alternativas sobre las que tendrás que elegir de cara a revitalizar tu imagen; un método invasivo basado en la cirugía y el implante capilar sin cirugía, cero invasivo y mucho más económico.

Implante capilar en Barcelona

Si entramos en el debate de acudir a una clínica capilar en Barcelona o a un centro de implante capilar en la misma ciudad, en ese caso, debemos tener en cuenta qué buscamos y por qué lo hacemos.

Tal y como hemos mencionado anteriormente, parece ser que estamos programados para tener dentro de nosotros un sentimiento que nos obliga a agradar a los demás, y eso, realmente no es malo.

Intentar hacer que las personas que se relacionan con nosotros sientan cierto tipo de atracción a los momentos que pasamos con ellos significa que existe un vínculo de afecto entre ambos.

Muchas personas se sienten bien por dentro cuando se ven estupendos por fuera, venciendo sus miedos e inseguridades. La sociedad nos dice que son las mujeres quienes, casi por tradición, por costumbre o por estética, son las que más se preocupan por su aspecto.

Aunque también es cierto que para definir a los hombres que deciden cuidarse y tomar conciencia de su aspecto físico se comenzó a acuñar el término metrosexual. Haciendo que su aspecto físico luzca tratado y cuidado.

Pero hay algo que no entiende ni de sexos ni de edades. Podríamos estar hablando del amor, pero en este caso nos referimos a la caída del cabello.

Y ya sea por un motivo u otro, muchas personas terminan experimentando problemas en su cuero cabelludo. Caída de folículos, canas, descamación, etc.

Estos términos están, generalmente, asociados a factores como el envejecimiento, sinónimo de hacerse mayor, llegar a ciertas etapas de la vida y ser consecuencia de muchos años vividos.

Pero, por desgracia, hay factores externos que se escapan de nuestras manos y nos pueden dejar secuelas irreversibles. Hablamos de enfermedades como la alopecia areata o tratamientos quimioterápicos, cuya agresividad afecta a las células de nuestro organismo, dejando como consecuencia la pérdida de cabello.

Implante capilar sin cirugía

La caída del cabello es una situación genera en muchas personas un sentimiento de inseguridad e incluso puede llegar a provocar serios problemas emocionales.

Estas personas suelen recurrir a alternativas como la del implante capilar sin cirugía, una opción más que válida a la par que económica que hace frente a las costosas operaciones quirúrgicas en las que se viaja a países extranjeros por su conocida fama en estos procedimientos.

Como venimos diciendo, el implante capilar sin necesidad de cirugía se está volviendo muy popular. No es simplemente ponerse una peluca o una prótesis de pelo, pues para muchas personas es volver a recuperar la sonrisa después de su lucha y vencer una enfermedad.

Prótesis capilares indetectables

Debido a las enfermedades asociadas con la pérdida de pelo, cada vez más gente acude a centros especializados. Un claro ejemplo de ello es Mayquel, una clínica capilar en Barcelona que diseña este tipo de prótesis capilares indetectables y elabora piezas a medida con cabello natural.

Cuentan con una larga trayectoria profesional de más de 3 décadas. Fabricando sus propias piezas capilares en su centro además de ofrecer un servicio personalizado a cada uno de sus clientes, con la máxima discreción y asesoramiento personalizado.

Los usuarios que recurren a este tipo de soluciones suelen hacerlo a fin de terminar con sus carencias estéticas y recuperar la moral viéndose bien. Para algunas personas tener o no cabello no es ningún inconveniente, pero para otras, verse en el espejo y ver que después de mucha lucha pueden volver a sentirse como antes les hace recuperar la sonrisa.

Para todas esas personas que se plantean esta posibilidad, deben conocer las alternativas a las que pueden tener acceso, prótesis capilar o peluca y sus diferencias.

Diferencia entre prótesis capilar y peluca

Estos dos términos, muchas veces acuñados para referirse a lo mismo, son capaces de dar respuesta a las necesidades que se tengan en cada momento, pero con matices.

Prótesis capilar

La correcta aplicación de una prótesis capilar consiste en ser capaz de cubrir ciertas partes del cuero cabelludo donde antes había pelo y ahora se encuentran despobladas.

Por lo tanto, su uso se trata más bien de cubrir capas de la cabeza donde no hay pelo y ser capaz de adaptarse al resto de cabello de forma que sea indetectable y permite realizar todo tipo de actividades sin ser un hándicap para la persona.

Peluca

La peluca, por otro lado, actúa como solución total a la pérdida completa de cabello.

Suele ser una de las opciones predilectas para las personas que han pasado por un duro proceso de quimioterapia y sus células no son capaces de volver a regenerar el cabello parcial o totalmente.

Pero, ¿cuánto cuesta una prótesis capilar en Barcelona?

Los costes de una prótesis capilar en Barcelona serán muy similares a los que te puedas encontrar en otros grandes puntos neurálgicos de nuestro país, como pueden ser Madrid, Sevilla o Valencia, por ejemplo.

En Mayquel, clínica capilar en Barcelona , encontrarás tu prótesis capilar ideal y hecha a medida por menos de 1000€. Además de contar con un asesoramiento y trato personalizado desde el minuto uno sin ningún compromiso, sinónimos de una larga experiencia de más de 30 años en el sector. O puedes encontrar otras soluciones en clínicas de implantes capilares desde los 2000€.

No obstante, con este tipo de tratamientos, se debe tener muy en cuenta que se ahorran costes innecesarios, como puede ser el de pagar un billete de avión, gastos quirúrgicos o un hotel.

Esto sucede porque mucha gente desconoce las alternativas de las prótesis capilares y recurren a la cirugía como primera opción. Hay que tener en cuenta que con este tipo de tratamientos pueden surgir varios problemas postoperatorios o impedimentos para realizar el trasplante.

Pues sólo el 25% de las personas son aptas para el trasplante con cirugía por distintos motivos: parte donante insuficiente, incompatibilidades, reacciones alérgicas.

Ten en cuenta que si viajas a un país extranjero a realizarte una de estas operaciones es muy probable que nunca más tengas trato con el doctor que te operó ni medios que te asistan más allá de unas recomendaciones cuando vuelvas a tu país. Así que en caso de surgir algún problema puede que te encuentres en la tesitura de realizar un segundo trasplante, convirtiéndose en una operación muy costosa.

En cambio, con una prótesis capilar, lo que se obtiene es una pieza de cabello de máxima calidad, totalmente personalizable con tu estilo y con la seguridad de recibir el asesoramiento y tratamientos correctos de la mano de profesionales. Además de que la prótesis capilar no precisa de cirugía ni fármacos. Por lo tanto estamos hablando de un método no invasivo y amable con el organismo, que no requiere de ningún fármaco o tratamiento previo o post aplicación.

Los avances en este tipo de tratamientos han llevado a las clínicas capilares a conseguir grandes resultados para sus pacientes mediante la creación de piezas a medida y de stock, basándose en lo que más requiere la gente.

Además de conseguir resultados en los que no se aprecian indicios de ser un añadido estético, dan la ventaja de realizar todo tipo de actividades que se realizaban antes sin ningún tipo de problema. Ir a la playa o a hacer deporte no son incompatibles con una prótesis o implante capilar.

Lo mejor que puedes hacer en tu caso, si estás pensando en acudir a este tipo de tratamientos o implantes capilares, es informarte viendo los resultados y opiniones de la gente que ha probado a acudir una clínica capilar en Barcelona o donde te resulte más cercano.