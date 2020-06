Asturias recibirá 280 millones de euros de los fondos estatales del coronavirus

Ese es el cálculo estimativo que el gobierno asturiano hace de lo que le corresponderá del fondo estatal no reembolsable que el gobierno central repartirá entre las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos derivados de la crisis del coronavirus, serán 280 millones de euros.

En el turno de preguntas al presidente, la pregunta realizada por Ciudadanos sobre los criterios utilizados por el gobierno de España para repartir entre las comunidades autónomas los 16.000 millones de euros de ese fondo, es la que ha llevado a Adrián Barbón a poner un cifra, por primera vez, al trozo del pastel que recibirá Asturias, esos 280 millones de euros según una primera estimación. En su intervención la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, le pedía ese dato, después de afearle que como presidente de Asturias no haya plantado cara al gobierno de Pedro Sánchez, según ella. A esto Barbón ha contestado defendiendo los logros conseguidos por su gobierno para cambiar algunos criterios para la distribución de los fondos, como las PCR realizadas y que se añadiera la población ajustada. Además ha criticado que Ciudadanos no defienda en Madrid los intereses de Asturias, y le ha pedido que influya en su grupo en el Congreso para que esa cifra no se vea mermada.

Por su parte el portavoz de Vox en la Junta General, Ignacio Blanco, ha interrogado al presidente sobre su decisión para no permitir la movilidad con el resto de la cornisa cantábrica, como si han hecho otras comunidades, adelantándose al fin del estado de alarma que será el próximo lunes día 21. Adrián Barbón ha justificado su postura recordando que "esas tres comunidades incumplen el plan de desescalada pasando a la nueva normalidad sin haber transitado por la fase 3, y eso - ha añadido - es un riesgo sanitario".

Residencias de ancianos

El Pleno ha rechazado la propuesta del PP para constituir una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias de ancianos.

Ya se sabía que PSOE e IU votarían en contra de esa comisión, mientras que Foro y Vox la apoyarían, pero había dudas sobre la posición de Ciudadanos, y sobre todo de Podemos.

Finalmente Ciudadanos ha dado el sí y Podemos ha votado en contra de su constitución.

La propuesta la ha defendido la diputada del PP, Reyes Fernández Hurlé, que ha explicado que con esta comisión lo que pretendían era "poner luz sobre la gestión de las residencias de ancianos y hacer un diagnóstico de su situación para que no se vuelva a repetir lo ocurrido durante la crisis del coronavirus, ante un posible rebrote". Al respecto ha acusado al gobierno de mentir en casi todo lo que se refiere a lo ocurrido durante la pandemia: "Nos mienten con el material, con la fallida entrega del material; mintieron con los test, con el calendario a la hora de realizar las pruebas a los profesionales, no fueron equitativos con los centros residenciales, pasaban la pelota a las consejerías, como a Salud, cuando a la consejera no le interesaba y no asumía la responsabilidad. Señor Barbón su gobierno no actuó bien".

A ello ha contestado la portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Dolores Carcedo, que ha defendido que el gobierno asturiano ha sido transparente en todo momento, recordando las 35 comparecencias ante el grupo de trabajo constituido en la Junta General para el seguimiento de la gestión de la crisis del coronavirus, y ha acusado al PP de querer desgastar al ejecutivo de Adrián Barbón aprovechando una situación tan delicada como la que se ha vivido, y de actuar solo como una sucursal de Madrid, siguiendo la estrategia que su partido está llevando a cabo en el plano nacional. Carcedo: "Y lo único que están es obsesionados por desgastar al gobierno de Asturias, para en una situación tan delicada solamente sacar un miserable y ramplón rédito político. Esto no es Madrid, no se equivoquen. Aquí el gobierno de Asturias no ha mentido, no ha ocultado información, desdel primer momento de la crisis ha dado toda la información."

Podemos finalmente se ha puesto del lado del PSOE e IU, según el diputado de la formación morada Rafa Palacios porque "no vamos a ser cómplices de ningún intento de emponzoñar la vida política, sacar ventaja política del dolor y sumirnos en una inútil bronca permanente que nos distraiga de lo único importante, las personas."