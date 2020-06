El C.D.Castellón lanza su campaña de abonos pensando en el fútbol profesional

El CD Castellón ha presentado su campaña de abonos para la temporada 2020/21, aún sin saber si competirá en Segunda o en Segunda B y que está inspirada en una de las frases míticas que dejó Luis Aragonés: “Ganar, ganar y ganar… y volver a ganar”.



'Ganas de ganar' es el lema de la campaña de abonados del CD Castellón para la próxima temporada y está inspirada en la legendaria frase de Luis Aragonés. La entidad castellonense la pondrá en marcha el próximo lunes con la fase de renovación de abonos.



El Castellón cuenta con la mayor masa social de Segunda B y supera incluso a equipos de superior categoría al contar con 14.000 abonados, cantidad que el club fijó como límite máximo.



El vídeo promocional de la campaña de abonados recrea el salón de un hogar que está ubicado en el césped del estadio Castalia, mientras ven la televisión los jugadores Álvaro Campos, Carles Salvador y César Díaz. Éstos invitan a la afición a renovar su abono Centurión 5G“con G de Ganar y Gratis”.



Dado que hasta la segunda quincena de julio el club no sabe la categoría en la que competirá puesto que disputa como campeón del grupo III de Segunda B la promoción de ascenso, ofrece dos posibilidades de descuento para los seguidores: “O les regalamos la suscripción a Footters para toda la temporada o les pagamos la mitad del abono si ascendemos a Segunda División”, explicó el Director del Área de Negocio de la entidad, Pepe Mascarell.



Con ello, el Castellón quiere “compensar a nuestra afición por no haber podido disfrutar de este último tramo final de liga en Castalia”, tras la suspensión de la liga por el Covid-19. Además, “el abonado solo tiene que pagar el 50% ahora a modo de reserva, de tal modo que si subimos ya no tendrá que pagar nada más; y si no lo conseguimos, la otra mitad la abonará a principios de agosto”, concluye Mascarell.



El periodo para acogerse a esta renovación de abonos y sus ventajas comprende desde el próximo lunes 22 de junio hasta el próximo 6 de julio. La reserva de la renovación será on-linea través de la página web del CD Castellón. También ha habilitado líneas de teléfono para ayudar a quienes lo necesiten con los pertinentes trámites en una campaña de abonos