Hacía tiempo que no se manifestaba ante las preguntas de los medios el presidente del Deportivo. Fernando Vidal analizó la actualidad blanquiazul con motivo de la presentación de la exposición conmemorativa de los setenta y cinco años del Estadio de Riazor que alberga el Kiosco Alfonso Coruñés. Vidal contestó a las recientes amenazas de Lendoiro, se refirió a la crisis creada por Miguel Otero y puso fecha posible a la asamblea que supondrá la entrada de Abanca como dueña del Deportivo tras su capitalización de parte de la deuda de la entidad blanquiazul.

La junta, tras el final de Liga

Recordó Fernando Vidal que el gran objetivo ahora mismo del Deportivo está en salvar los muebles y conseguir la permanencia en Segunda División. “En eso se centran nuestros esfuerzos”, insistió Vidal. El empresario aseguró que trabajan con la asesoría jurídica y que previsiblemente tras la reunión del consejo de esta semana, pongan fecha a la Junta extraordinaria que someterá a los accionistas la toma del control de la entidad por parte de Abanca. “Probablemente la última semana de julio se celebrará la junta extraordinaria de accionistas. Con el estado de Alarma todo se ha ido alargando”. Advirtió Vidal de que van a protagonizar una auténtica contrarreloj para poder aumentar el límite salarial de cara al siguiente curso. Insiste en que ese límite es algo que “está siempre vivo, pero cuanto antes lo hagamos mejor, para poder planificar la plantilla. Lo haremos sobre la marcha”. La ampliación dineraria, que se iniciará a continuación de la junta de finales de julio, marcará notablemente cuál es el dinero del que va a disponer el Deportivo para poder crear su equipo futuro.

Contesta a Lendoiro

Fenrnando Vidal también contestó al ex presidente Augusto César Lendoiro. El anterior mandatario advirtió en su último comunicado de las consecuencias que para Vidal y su equipo podría tener dar por buenas las cuentas de Tino Fernández y seguir adelante con la capitalización de la deuda pactada con Abanca. “El que firma panda” o “el que avisa no es traidor” fueron algunas de las frases que Lendoiro lanzó a Vidal. Este miércoles, el actual presidente contestó de forma directa al de Corcubión con palabras menos amables que las que le había dedicado no hace demasiado. “Yo no leo comunicados de absolutamente nadie. Sí soy respetuoso con lo que piense, pero aquí cada uno cuando tiene que tomar decisiones y sabe por qué las tiene que tomar. Nosotros vamos a mirar siempre por los intereses del Deportivo”, explicó Vidal. Recordó a Lendoiro que él en 2008 tuvo que buscar inversores en Venezuela, por ejemplo, y que el Depor estaba en Primera. “Ahora la situación aún es peor. En este sentido tengo poco que hablar y el deportivismo es sabio”, concluyó.

Miguel Otero: “Se acabó, es salsa rosa”

Fernando Vidal pasó de puntillas sobre la crisis generada por el actual consejero Miguel Otero. “Sobre ese tema no quiero hablar más. Es echar lecha al fuego y no conduce a nada. Estamos pensando en salvar al equipo y en la junta de accionistas. Esto es como salsa rosa, es entrar en un barro y un rebumbio que no conduce a nada”, atajó Vidal. Miguel Otero, tras su desplante al proyecto, no acudió al partido del pasado domingo en Riazor ante el Sporting de Gijón y el resto del consejo le han hecho el vació hasta que la junta de julio apruebe su cese.

En cuanto a la compensación a los socios por jugar sin público, Fernando Vidal explicó que pretenden encontrar un consenso y que desde el club están hablando con diversos sectores del deportivismo para encontrar una solución que contente a todos. “Queremos Ver cuál es la evolución de la pandemia. Y si cabe la posibilidad de que en el mes de julio se pueda jugar con público... Esto es algo que se está estudiante y estaremos a las órdenes de las autoridades sanitarias”. Añade que en función de esto presentarán su programa de compensación.

Por último, Vidal aseguró no estar especialmente preocupado por la marcha del equipo en la Liga, está confiado en lograr la permanencia, pero el Deportivo ( en relación a la llegada de Fran y de Valerón) “no tomaremos decisión sobre nombres hasta que esté más clara la permanencia en Segunda Dvisiión y no tomaremos ninguna decisión”.