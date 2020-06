Presentados los primeros fichajes del Xerez CD

El Xerez CD ha presentado en la clínica Clinfor a los cuatro futbolistas que han llegado de la Lebrijana, Iván Ares, Cristian Orihuela, Juan Benítez y Juanca.

Todos se han mostrado “muy ilusionados” y con ganas de conseguir cosas interesantes en un proyecto “muy bonito y con gente de aquí”.

Así, el guardameta Iván Ares reconocía que trabajando por la mañana “se me hacía ya pesado ir cada día a Lebrija, tenía ganas de volver a Jerez, de estar en casa, creo que podemos hacer un año bonito, somos de aquí y nos conocemos".

En su primera etapa como xerecista no llegó a debutar con la primera plantilla y ahora espera hacerlo, “eso me motiva, me quedé con esa espinita, aunque luego es el míster es el que decide.

Iván cree que aún es pronto para hablar de la próxima temporada, “lo importante ahora es tener claro que hay que hacer las cosas bien que, como he comentado antes, creo que podemos hacer algo importante, casi todos los jugadores somos de aquí y el reto es interesante".

El más joven de los cuatro futbolistas presentados, con 23 años es Cristian Orihuela, que desveló ante los periodistas que “Juan Pedro fue decisivo para que viniera, me pasa lo que a Iván, trabajo por la mañana y me resulta complicado compaginar las dos cosas. Me hizo mucha ilusión la llamada porque vengo a un club con historia y el proyecto me parece interesante".

Reconoce que no fue difícil tomar la decisión de firmar por el Xerez CD: “me convencieron rápido con todas las ideas que me expusieron, fueron directos y además voy a compartir equipo con compañeros a los que ya conozco y sé que pueden ofrecer muchísimo".

Orihuela promete "trabajo, lucha y entrega, voy a dar el máximo mientras esté en el terreno de juego, en esta categoría es innegociable eso".

A Juanca por su parte, no le asusta el reto , “me causa respeta porque vengo a un club histórico, lo daré todo para ganarme la confianza del entrenador".

Sobre su contratación desvela que "Juan Pedro me llamó, luego hablé con Titín y José Luis y todo fue muy rápido, fueron muy claros en todo momento y eso también me gustó, creo que podemos hacer un buen año".

Por último, Juan Benítez se mostró especialmente “entusiasmado” con su regreso al Xerez CD, “tenía claro que quería volver y cuando me llamó Juan Pedro no me lo pensé, soy xerecista y quería estar aquí. No me fui de la forma en la que me hubiese gustado pero el fútbol tiene estas cosas y a mí me va a dar otra oportunidad. Me siento querido por la afición y es importante, ojalá le pueda devolver el cariño con goles y con buen trabajo en el campo".