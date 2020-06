"Si la intención es hacer daño a esta directiva, le estás haciendo daño al club". El presidente del ABANCA Ademar, Cayetano Franco, esperó su momento para dar su versión de los últimos acontecimientos acaecidos en su club, el más sonado, el del capitán Mario López. El canterano no firmó la renovación tras ser obligado por la junta a eliminar la demanda que él y otros jugadores han interpuesto contra lo que consideran un despido improcedente. "Con el Estado de Alarma tuvimos que actuar de una forma desconocida, con una legislación cambiante. Es la única causa de tanta supuesta demanda o despido improcedente que no será tal, pero el daño ya está hecho, la imagen tan lamentable nadie la borrará", declaró Franco.

No se mordió la lengua el dirigente, como no lo ha hecho en estos meses en los que arremetió contra Juanín García Lorenzana, el mejor jugador en la historia del club y al que se abrió la puerta de salida tras una temporada al frente del equipo filial. Franco se ha cansado: "me cansé de seguir siendo el malo. Solo sé decir la verdad sin disfrazar porque nosotros también queremos al Ademar y además le dedicamos tiempo y dinero. Soy contundente si se nos ataca desproporcionadamente".

Sobre la marcha de Mario López y su automático fichaje por el BM Benidorm, sospecha el presidente que "estaba negociando el 1 o el 2 de junio, antes de la denuncia, según nuestras fuentes. Se demostró que le valorábamos, negociando seis meses y bajando a 10.000 euros la cláusula que era como poder irse cuando quisiera"

En una densa intervención, el presidente leyó un comunicado en el que, inicialmente, defendió la gestión económica realizada bajo su mandato "para poder pagar el convenio y tener el club saneado. Nunca nos ha temblado la mano. Hemos dado la baja a jugadores que no eran idóneos sin importar el nombre o la posición. Hemos contado siempre con la comprensión de los entrenadores".

El experto económico de su Junta, Francisco Puertas, incidió en los conflictos económicos surgidos a raíz del estallido de la pandemia, que provocó un ERTE a la mayor parte de los trabajadores del club, y, tras la prematura cancelación de la temporada, la extinción de los contratos que expiraban el 15 de junio. "Después de mucho estudio llegamos a la conclusion de que esos contratos se daban por finalizados en ese momento", señaló Puertas, que aportó informes que de la Asesoría Jurídica de Asoba, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social y de la Dirección de Trabajo.

Asímismo, el Ademar solo reconoce cuatro demandas y no siete como en un primer momento se indicó, denuncias de las que, hasta ahora, y según el club, solo constan en la Comisión Paritaria. La entidad marista rechaza la calificación de despido improcedente y asegura que optó por la extinción "para no dejarles de alta hasta el 15 de junio de forma que ese periodo lo hubiera pagado el Estado".