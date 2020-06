El UCAM Murcia CB congela los abonos para la temporada 2020-21

El UCAM Murcia CB ha elegido el día que comienza el playoff por el título de liga para presentar la campaña de abonos del curso 2020/2021. Ha sido una ocasión perfecta para reunir en la misma mesa de la sala de prensa del Palacio a Jose Miguel Garrido, Director de Marketing del club, Alejandro Gómez, Director General, y Sito Alonso, entrenador del conjunto universitario.

Entre las particularidades de esta campaña, que tiene por lema "100% corazón", la entidad se ha querido enfocar en la responsabilidad social para ayudar a sus aficionados. No se pudo acabar la campaña por el COVID-19, por lo que el club ha decidido compensar la fidelidad de los seguidores.

"Creo que con nuestros valores como sociedad, esto nos permite afrontar tiempos difíciles. De eso va la campaña, de los valores. Tenemos un compromiso con la sociedad", ha destacado José Miguel Garrido.

Todo abonado que renueve su pase de campaña recibirá un 15% de descuento en el mismo y cuatro entradas para el partido que quiera salvo Madrid y Barça. Para los nuevos abonados se mantiene el precio del curso pasado, el más barato es el convencional de 100 euros y 85 euros con descuento para adultos en fondo alto. Por su parte, el más caro cuesta 310 euros y 265 con descuento. Para aficionados que estén en paro y sean estudiantes, el precio es de 70 euros y 60 con descuento en fondo alto. En cuanto a los precios infantiles, el más caro es 145 euros con abono original y con descuento 125. El más barato para los niños es de 90 euros y 85 con descuento.

Otra de las particularidades es reubicar a los casi 5.000 abonados habituales, por lo que se adaptará momentáneamente el Palacio para los aficionados cuando las autoridades sanitarias estimen oportuno que se pueda ir a una cancha de baloncesto: "En previsión de normativa, daremos prioridad de criterio por prontitud. Los que antes muestren interés en darnos confianza, serán los que podamos ubicar primero. Entendemos que son los que tienen más ganas y es lo más justo", ha afirmado Garrido, para finalizar diciendo que "se está estudiando desde el club que se pueda financiar el abono de temporada en casos excepcionales".

En el turno de Alejandro Gómez, el Director General ha destacado cuál ha sido la estrategia para armar una plantilla en tan poco tiempo. El mercado, ha reconocido el director general, era inestable y "una de dos, o nos quedábamos de brazos cruzados o arriesgábamos. Aún sabiendo que podríamos tropezar, fuimos con todo".

El último en tener la palabra ha sido Sito Alonso. Ha instado no solo al club, sino a la afición y a los propios medios de comunicación a trabajar por un objetivo común, triunfar en la competición. Ha reconocido estar feliz e ilusionado por lo que se avecina y cree que el trabajo que se ha hecho desde la dirección deportiva ha sido impecable. También se ha mostrado autocrítico, sabedor de que en la temporada pasada no se hicieron bien las cosas y que en algunos partidos se escaparon muchos triunfos en los últimos minutos: "Tengo una deuda pendiente con el club porque no estoy contento con el año anterior, pero me he dado cuenta de la categoría personal de la UCAM. Lo importante es que se haga un análisis verdadero de lo que nos puede ir bien este año".

Al hilo de esa deuda de la que habla, se le ha visto muy seguro y decidido cuando ha planteado que la próxima campaña el objetivo no es la salvación: "Asumo la responsabilidad, no estoy aquí para luchar por el descenso. Estar aquí es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Todo lo que no sea triunfar va a ser un fracaso personal", ha finalizado.