Detinguts dos empresaris de L'Olleria per un delicte d'estafa en la venta de mascaretes

La Guàrdia Civil de Villena ha detingut a dos veïns de l'Olleria com a presumptes autors d'un delicte d'estafa per vendre màscares xineses sense el segell de qualitat CE a empreses alacantines i valencianes.

Segons ha explicat l'institut armat, la suposada estafa té caràcter agreujat, en tractar-se de béns de reconeguda utilitat social i sanitària i per ser un producte altament demandat, a causa de les extraordinàries mesures sanitàries, establides actualment. Als detinguts se'ls atribueix, a més, un delicte de falsificació documental.

La investigació es va iniciar el divendres 5 de juny després de la denúncia d'un empresari de Muro que havia comprat una remesa de màscares sanitàries, tipus KN95 (FFP2), provinents de la Xina, a través de l'empresa importadora situada a l'Olleria.

No obstant això, quan l'empresari es va disposar a vendre-les va ser informat per la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha que, pel que sembla, els certificats del producte no s'ajustaven a les especificacions de la normativa dictada pel Ministeri de Treball i Economia Social, ja que mancaven de l'autorització de la CE i, per tant, del seu segell, per la qual cosa van ser rebutjades.

L'empresari va anar a demanar explicacions a l'empresa importadora valenciana i aquesta, davant aquest contratemps, va decidir imprimir, pel seu compte, uns nous envasos, que sí que comptarien amb aqueixa certificació i segell serigrafiat de la CE, per la qual cosa ja es "podria" suposadament vendre a Espanya aqueixa partida adquirida a la Xina a la fi de maig de 2020.

Arran de la comunicació d'aquests fets, els agents de Policia Judicial de Villena van iniciar la investigació, van analitzar tant l'envàs que contenia aqueixes màscares dubtoses com l'envàs original que, realment, hauria de contindre-les.

D'aqueixa anàlisi comparativa, els investigadors van determinar que es tractava exactament de la mateixa mena de màscara i que l'única diferència era que el primer envàs, l'original xinés, no comptava amb l'autorització ni, per tant, amb el segell de la marca de la CE.

El segon envàs, l'imprés per compte propi de l'empresa importadora, sí que presentava el segell però de manera fraudulenta, ja que suposadament hauria sigut falsificat, per la qual cosa la seua comercialització seria "il·lícita i enganyosa".

Amb tota aquesta informació recopilada, els agents van realitzar dijous passat 11 de juny una entrada i registre en l'empresa de l'Olleria.

Després de l'acarament de la documentació intervinguda en el registre s'ha pogut determinar que l'empresa investigada va adquirir una partida inicial de 33.000 màscares de les quals s'ha pogut constatar que ja hauria aconseguit vendre unes 9.000, amb aqueix nou envàs falsificat, imprés pel seu compte, a diferents empreses de les comarques del Comtat, l'Alcoià i La Costera.

Igualment, es va procedir a la intervenció de més de 1.500 envasos falsificats buits, dels impresos amb el segell de la CE, que es trobaven en la nau en el moment del registre i que podrien contindre 10 màscares cadascun.

També s'ha intervingut 280 màscares soltes, ja extretes de l'envàs original, sense el segell de la CE, i preparades en l'envàs falsificat amb segell de la CE, per a la seua venda immediata.

Per tot això, la Guàrdia Civil de Villena va procedir a la detenció dels dos administradors de l'empresa importadora valenciana, dos espanyols de 43 i 36 anys, per ser els presumptes autors d'un delicte d'estafa i un altre de falsedat documental. Tots dos ja han passat a la disposició de l'autoritat judicial, quedant en llibertat, en qualitat d'investigats, a l'espera de judici.

La benemèrita ha destacat com de "vital importància" la col·laboració ciutadana.