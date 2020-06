Las ludotecas se preparan para abrir en verano

A falta de conocer qué pasará con los campamentos de verano, las ludotecas cobran protagonismo como herramienta de conciliación de cara a un verano marcado por el Covid-19. Cada vez más municipios anuncian la recuperación de este servicio de cara al verano.

Logroño

El Ayuntamiento de Logroño oferta diez ludotecas de verano, con 24 plazas cada una, que se llevarán a cabo desde el 6 de julio hasta el 4 de septiembre para apoyar a las familias y la conciliación. En ellas podrán participar niños y niñas empadronados en Logroño nacidos entre los años 2013 y 2008.

El programa 'Ludotecas en Vacaciones Verano 2020', debido a la pandemia de la Covid-19, ha establecido una ratio general de una profesional cada 8 menores. Los grupos se harán por bloques de edad para buscar la homogeneidad y facilitar su implicación en la dinámica. Cada grupo llevará una dinámica propia, potenciando el trabajo en grupos estables; mismos niños con la misma monitora, con actividades rotativas, para no coincidir en espacios, y con mismos juguetes adaptados a su edad y susceptibles de desinfección

El total inicial de menores será de 24 por ludoteca, siendo preciso disponer de espacios complementarios para mantener un distanciamiento básico entre ellos. En La Oca, El Desván y El Trenecito que tienen salas de juego y superficies más limitadas, se han buscado espacios complementarios cercanos. Este verano el programa incluye también la ludoteca de Concilia que se desarrolla en el Torreón del Centro Cívico de Lobete.

El Programa de actividades de Ludotecas en Vacaciones de Verano 2020 se llevará a cabo por turnos desde el 6 de julio hasta el 4 de septiembre de 2020, en el horario de 7:45 a 15:15 por turnos.

Las inscripciones está previsto que se abran la semana que viene. Este año, como novedad, en el proceso de inscripción se dará prioridad a familias en las que ambos progenitores o tutores legales trabajen y no puedan contar con ayuda externa para el cuidado de sus hijos o hijas, familias monoparentales, de acogida, víctimas de violencia de género y familias numerosas. La asignación de plazas se hará atendiendo a la renta per cápita de la unidad familiar, ordenando de menor a mayor renta per cápita las solicitudes presentadas.

Las solicitudes está previsto que se puedan realizar a partir de la próxima semana, facilitando todos los datos personales completos necesarios a través de la página web municipal, sede electrónica, www.logroño.es/ludotecas.

Para evitar la brecha digital para aquellas familias que no puedan realizar la tramitación digital se establecerán citas previas en las ludotecas, que deberán ser concertadas telefónicamente, para facilitarles la documentación y los trámites en horario de mañana de 8:00 a 15:00 horas.

La solicitud se cumplimentará, con los permisos para acceder a sus datos de renta y la declaración jurada de que ambos progenitores están en situación laboral activa y remitirlo a ludotecas@logro-o.org, junto con el resto de documentos acreditativos que se solicitan en cada caso.

Una vez cumplidos los requisitos previos, los listados provisionales se publicarán a partir del 29 de junio, a las 15:00 horas, en la web de cada ludoteca y en la del Ayuntamiento de Logroño.

Los listados definitivos se publicarán el 2 de julio. Será necesario confirmar la plaza telefónicamente, por whatsapp o correo electrónico y aportar la información sobre el proceso de pago pertinente.

En caso de quedar plazas vacantes para algún turno, se anunciará en cada ludoteca el 3 de julio a las 15:00 horas. Se procederá a completar las mismas por orden de solicitud a partir del 3 julio a las 18:00 horas en cada ludoteca. El trámite se realizará completo en ese momento incluido el pago que deberá hacerse con tarjeta bancaria.

Haro

El Ayuntamiento de Haro, dando prioridad a las medidas de seguridad sanitaria dispuestas por las autoridades, se encuentra elaborando el protocolo necesario para proceder a la puesta en marcha de la ludoteca de verano con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias.

El servicio irá destinado a niños y niñas de infantil y primaria y para contar con un servicio adecuado a las circunstancias se contratará un trabajador más, para disminuir el ratio de niños por monitor.

Además se evitará que los distintos grupos se interrelacionen entre si para minimizar los posibles riesgos y cada uno de ellos tendrá su propio espacio de juegos con el objetivo de cumplir con todas las recomendaciones higiénico sanitarias.

La ludoteca se desarrollará en las salas de los bajos del estadio del Mazo y contará con un cupo de 32 plazas por quincena que se distribuirán en grupos reducidos. El horario estará comprendido entre las 8 de la mañana y las 15 de la tarde, con la posibilidad de entrada a las 8 o a las 10 y de salida a las 14 o a las 15.

El plazo de preinscripciones estará comprendido entre el 17 y el 23 de junio y se podrán realizar a través de los teléfonos 941311829 y 692099259, entre las 10 y 12 por la mañana y entre las 17 y las 19 horas.

Calahorra

El Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado la ampliación de ludoteca para este verano con el objetivo de favorecer la conciliación familiar, especialmente en estas circunstancias ocasionadas por la pandemia de COVID 19. Las plazas se amplian de 45 a 60 y se ofertará una hora más de servicio con respecto al año anterior.

El Ayuntamiento de Calahorra ofrecerá 60 plazas de ludoteca, quince más que en el año anterior, organizadas por turnos semanales que discurrirán entre el 29 de junio y el 14 de agosto, en horario de 9 a 14 horas. Estarán destinadas a los nacidos entre 2008 y 2014. Y la cuota será de 30 euros por turno.

Santo Domingon de La Calzada

El ayuntamiento de la localidad está estudiando los requisitos para poder abrir esta instalación. Aunque todavía no han hecho público su apertura, desde el equipo de gobierno señalan que hay voluntad para hacerlo.

Por otra parte, desde el consistorio calceatense también están trabajando en "otras formas más creativas" de conciliar. De esta manera, esperan aportar una solución a niños y familias para tener un mejor verano.