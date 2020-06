El Sporting se lo cree a las puertas del derbi

Al descanso del Alcorcón-Sporting, Miroslav Djukic empezó a pensar en el derbi del lunes. En Santo Domingo todo se había resuelto tan rápido que el entrenador serbio optó por dejar en la caseta a Murilo, para tener a su jugador más desequilibrante algo más fresco para recibir al Oviedo. Dos minutos de calamidad alfarera le habían servido al Sporting para dejar sentenciado un partido que más bien fue un mero trámite. Los goles fueron dos regalos del Alcorcón, pero llegaron fruto de la mayor intensidad y el constante juego en campo contrario del equipo gijonés. Esta vez el Sporting sí quiso ganar desde el primer minuto, aunque para certificarlo contó con la ayuda de su rival. Un autogol de Perea y un resbalón de Dieguez que facilitó el reencuentro de Djurdjevic con el gol le sirvieron al Sporting para sentenciar un partido que empezó a las 21:45 y, a efectos prácticos, se terminó a las 22:05. Solo quedaba no complicarse y evitar secuelas para el derbi, al que el equipo rojiblanco llegará con la moral reforzada y a tres puntos de los puestos de playoff.

El partido fue muy diferente al de Riazor, pero el Sporting también. Desde el pitido inicial el Sporting quiso llevar la iniciativa, tener verticalidad, buscar sin excusas la portería contraria y aprovechar la flojera del rival cuando le toca llevar la manija del partido. Camona, Unai Medina y Djurdjevic avisaron en los primeros minutos, pero fue el jugador local Perea el que le allanó el camino Sporting rematando hacia su propia portería un lanzamiento de falta ejecutado por Pedro Díaz. Solo dos minutos después, el partido quedaba sentenciado. Nacho Méndez, con chispa en la mediapunta, servía un balón desde el costado izquierdo. Dieguez se escurrió y Djurdjevic se encontró con el balón y toda la portería para él. La ocasión perfecta para romper la sequía goleadora del serbio, que no marcaba desde diciembre. Sería deseable que el regalo bien aprovechado constituyera ese punto de inflexión hacia la buena racha que Djukic espera de su delantero, aunque el resto del partido del '23' no da motivos para ser optimistas.

Una tercera pifia de la defensa alfarera a punto estuvo de costarle el tercero, pero Laure acabó corrigiendo y evitando el gol de Murilo.

El Alcorcón le hizo pasillo al Sporting y el equipo gijonés lo aprovechó. Los madrileños solo tuvieron una fase en la que inquietaron mínimamente a los rojiblancos, tras la pausa de hidratación de la primera parte. Su principal estrella, Stoichkov, no apareció hasta el minuto 37, con un disparo flojo que detuvo Mariño sin problemas. Mula lo intentó con un disparo duro de falta que despejó bien el portero del Sporting. A pesar de la pifia de Cordero (al que Dani Romera le ganó la espalda) el Alcorcón no pudo recortar diferencias. Y Fran Sandaza, que no salió hasta la segunda parte, se encontró con Mariño tras una de las malas combinaciones entre Babin y Javi Fuego. Precisamente un mal pase del central obligó a reaccionar al poleso, que vio una amarilla que le descarta para el derbi.

El Sporting pareció conformarse con el marcador y en la segunda mitad el Alcorcón creció algo en el partido, pero la situación parecía controlada. El Sporting no necesitaba mucho más.

Superado con más facilidad de lo esperado el trámite de Santo Domingo, el Sporting llegará con ilusiones renovadas al derbi más extraño de la historia. La victoria permite al equipo gijonés escalar tres puestos en la tabla y situarse a tres puntos del sorprendente Mirandés (nuevo sexto clasificado) y a cuatro del Girona. El domingo tendrá la oportunidad de confirmarse como aspirante y, de paso, dejar con una estocada de varias trayectorias al eterno rival. Un derbi siempre es un derbi.