García Page: "La pandemia la hemos pagado mas caro en el centro aunque el dinero se lo llevan en el norte"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado que, por segundo día consecutivo, no se ha registrado ningún fallecido por COVID-19 en la región, y que este miércoles tampoco se ha reportado ningún nuevo ingreso en la UCI por esa enfermedad.

García-Page ha intervenido públicamente tras visitar las instalaciones de la empresa del sector logístico Mediapost, que se acaba de trasladar desde Madrid al municipio toledano de Yeles y a la que ha dado la bienvenida, porque aquí, ha dicho, no queremos "madrileñofobia".

El presidente castellano-manchego ha señalado que, pese a los datos de coronavirus de hoy, hay que seguir teniendo mucha prudencia, porque "el virus no tiene patas, somos nosotros los que movemos el virus" y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando faltan muy pocos días para que haya movilidad absoluta por todo el país al terminar el estado de alarma el 21 de junio.

En ese sentido, Page ha dicho que le llama la atención que en algunas regiones haya responsables que dicen "que no vengan los de Madrid o de Guadalajara y no dicen que no vengan los de Baviera que tienen el doble de casos".

Ha subrayado el ejemplo que ha dado la sociedad española durante la pandemia, como también el pacto que firma hoy el gobierno de Castilla y León con el líder de la oposición que, según ha manifestado, hace una "oposición constructiva que no abusa de la muerte y el dolor ni se apoya en las víctimas. Aquí no tenemos la misma suerte", ha lamentado.

También ha puesto como ejemplo el de la empresa Mediapost y, en ese sentido, ha indicado que próximamente se trasladarán más empresas desde Madrid.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, la próxima semana, va a aprobar una legislación que liquida trámites urbanísticos y "trampas que nos ponemos", puesto que aquí, ha dicho, todas las empresas son bienvenidas para generar desarrollo.

Page, por otro lado, ha señalado que, pese a que las autonomías del centro de la península son las que más han sufrido la crisis del coronavirus, "el dinero se lo llevan en el norte y alguno del sur" , y ha criticado el diálogo "de sordos" respecto al fondo que va a repartir el gobierno central a las autonomías.

Ha recordado que, aunque las autonomías existen por las ansias independentistas de los territorios históricos, las fronteras no deben separarlos.

"Ya empiezan los mismos a hablar de mesas de diálogo, las mismas pesadillas que antes de la COVID", ha reprochado Page, quien ha advertido que, "si se habla de España, hablamos todos, no van a hablar cuatro por mucho poder que tengan", y ha pedido que no prevalezca el ruido.

También ha manifestado su apoyo absoluto al rey que, ha dicho, le ha llamado en esta crisis del coronavirus multitud de veces, más que muchos responsables de Madrid o de la oposición, y ha considerado que el debate sobre monarquía o república ya está superado.

El presidente castellano-manchego, por otra parte, ha anunciado que el martes próximo el Consejo de Gobierno aprobará destinar 20 millones de euros para los talleres ocupacionales y de empleo, con el objetivo de que la gente que siempre ha tenido dificultades no se quede atrás.