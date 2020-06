Barcelona i Lleida passen a la fase 3 i s'obre la mobilitat a tot Catalunya

Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida progressaran demà a la fase 3 de la desescalada després de rebre avui l'autorització del Ministeri de Sanitat, de manera que la mobilitat serà possible a tot Catalunya perquè totes les seves regions sanitàries estaran en l'última fase abans de la 'nova normalitat'.

Segons han informat el Ministeri de Sanitat i la Generalitat, el BOE publicarà demà l'ordre de passi a fase 3 de Barcelona i Lleida (Segrià), una decisió acordada en una reunió que han mantingut aquesta tarda el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la consellera de salut, Alba Vergés.

El comitè tècnic del ministeri ha avaluat les dades epidemiològiques enviades per la Generalitat que demostren que Barcelona, la seva àrea i Lleida estan en risc baix de contagis, malgrat que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut que segueixen de prop els contagis en alguns escorxadors de Lleida.

Amb la incorporació de Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida, el 78% de la població de tot Espanya (gairebé 37 milions de persones) seran a la fase 3, abans que diumenge que ve s'entri en la 'nova normalitat' amb el decaïment de l'estat d'alarma.

A partir de demà, serà el govern català qui s'encarregarà de regular l'aplicació de les mesures de salut pública a Catalunya, on podrà dictar normes complementàries a la disposició general d'ús de mascaretes en espais on no es pugui garantir el distanciament físic d'1,5 metres per seguir fent la desescalada.

De fet, Vergés ja va expressar la seva voluntat que la regulació que faci la Generalitat en la nova etapa sigui mínima, "per fer més fàcil la vida a la ciutadania", encara que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va dir ahir que començarien "immediatament" a regular la desescalada en aspectes com la mobilitat o l'obligatorietat d'aïllar-se.

El fet que tot Catalunya estigui en fase 3 davant del cap de setmana permetrà, entre d'altres coses, que la sortida massiva que s'espera de vehicles de la corona metropolitana es pugui fer de manera més esglaonada i no s'amuntegui diumenge, quan finalitzarà qualsevol restricció de mobilitat a tot Espanya.

Mentrestant, continua havent cada dia víctimes mortals per Covid, i avui s'han sumat onze nous morts, de manera que ja són 12.480 persones les que han mort a Catalunya a causa del coronavirus.

També segueix havent-hi casos positius diagnosticats en algunes de les més de 1.000 residències que hi ha a Catalunya, 44 de les quals encara estan en una situació greu pel que fa a contagis, 279 tenen algun contagi i 777 estan lliures de virus.

El ministre de Sanitat ha anunciat avui que es preveu ampliar les proves PCR als contactes directes de les persones infectades, encara que no tinguin símptomes i ha indicat la necessitat de "reforçar els serveis de salut pública, amb més recursos i mitjans" i el Sistema Nacional de Salut.

En aquest sentit, el Servei Català de la Salut (CatSalut) preveu dotar l'atenció primària amb 20 milions d'euros per reforçar-la a la tardor, en previsió d'una possible segona onada de la Covid-19, segons el director de CatSalut, Adrià Comella.

Aquests 20 milions se sumaran als 7,7 milions destinats al Pla d'estiu d'aquest any, que suposaran un reforç de la plantilla de primària amb 436 professionals durant el període estival.

Com cada dimecres, avui han continuat les concentracions de professionals sanitaris i usuaris davant ambulatoris i alguns hospitals per reivindicar una sanitat 100% pública i millores salarials i laborals.

Representants sanitaris han traslladat les seves reivindicacions a la seu del departament de Salut, on han estès les seves pancartes reivindicatives reclamant que els tornin el 5% del seu sou retallat fa deu anys, que la paga de gratificació sigui lineal i no per categories i una atenció primària forta.

A més d'aquestes protestes, més d'un centenar d'usuaris i treballadors del CAP Gòtic han protestat també avui a la plaça Sant Jaume per denunciar les deficiències i falta d'espai que pateixen a les seves instal·lacions.

D'altra banda, el catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto-Alhambra, ha revelat que el Jenner Institute ja està produint la vacuna dissenyada i desenvolupada per científics d'aquesta universitat britànica per poder distribuir-la al desembre, quan es demostri que és efectiva.

El Banc d'Aliments de Barcelona ha repartit més de 5.203 tones de productes bàsics d'alimentació, per valor de més de 11,5 milions, durant els tres mesos d'estat d'alarma, en què ha atès les necessitats de 160.849 persones cada mes, un 41,4% més que abans de l'epidèmia

L'Hospital Clínic de Barcelona ha provat amb èxit el primer robot autònom que desinfecta habitacions i sales mitjançant llum ultraviolada, amb la qual aconsegueix eliminar el 100% de fongs i bacteris i redueix molt el temps per dur a terme la desinfecció.