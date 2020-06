La SER reconstruye el incidente en la Asamblea entre Alfonso Martínez Baños y Alberto Castillo

¿Donde ocurrió y quién estaba presente?

En la Sala Alfonso X El Sabio, donde se reunía la mesa de la asamblea. Estaban presntes Gloria Alarcón, vicepresidenta segunda de la Asamblea, la Letrada Secretaria-General, Encarna Fernández; Alberto Castillo, presidente de la Asamblea, y Alfonso Martínez Baños, viceportavoz del Grupo Socialista.

¿Qué salas y despachos hay anexos a la que ocurrieron los hechos y quien había allí? La Sala Carmen Conde, separada por un panel. Allí había tres diputados más y otra letrada. Y, al lado también está el despacho del presidente de la Comunidad, que durante el incidente, escucha los gritos pero no interviene y llama a su jefe de grupo parlamentario para preguntarle qué está pasando.

Es el presidente el que, de forma inusual, comienza su discurso de réplica de la tarde condenando los hechos.

Después de estas palabras hemos podido confirmar que, aunque no presenció los hechos, si que los escuchó claramente. Una vez situada la acción, vamos a tratar de reconstruir qué es lo que pasó con numerosos testimonios de testigos que vivieron la situación.

Fuentes consultadas por la SER señalan que el Presidente de la Asamblea no admitió las resoluciones del PSOE porque contenían fallos de forma. Al término de la reunión de la Mesa aparece en la sala, según testigos, "muy nervioso y con muy malas formas y tensión" Alfonso Martínez Baños. Diversos testigos aseguran que "llegó haciendo aspavientos, hecho un basilisco y a grito limpio dijo ¿Cómo no me habéis admitido las propuestas?".

Con esta frase recriminaba al presidente la no admisión de la totalidad de las propuestas de resolución del grupo socialista, 15 en total. En sólo segundos el diputado socialista eleva el tono de la conversacion y le acusa de parcialidad.

"Si quieres ser diputado y votar, deja de ser Presidente", le espeta Baños a Castillo según testigos. A esto el presidente de la Asamblea contesta con un "no te consiento que me levantes la voz". Y es en ese momento cuando baños pronuncia la frase más gruesa hasta el momento: "haré lo que me salga de los cojones". A continuación, siempre según la version de los numerosos testigos, gritando le insulta gravemente y le dice que es "el peor presidente de la asamblea de la historia".

¿Qué hizo la Letrada de la cámara que estaba presente?

Lo que cuentan los testigos consultados es que, en un tono lo más calmado posible, intenta mediar y pacificar la situación sin lograrlo. No fue necesario, como se difundió anoche, interponerse entre ambos ni hubo un intento de agresión. Aunque, según todas las versiones recabadas excepto la del socialista, señalan que su actitud fue en todo momento muy violenta, pero verbalmente.

¿Qué han dicho los dos afectados? Empezamos por Alberto Castillo (Cs) que guarda, según su entorno, un "silencio institucional".

Desde anoche tratamos de contar con Castillo en la antena de la SER para que cuente su versión. Fuentes de ciudadanos aseguran a esta emisora que "su postura es no hablar más del tema para no darle más recorrido y seguir alargándolo".

¿Qué dice Martínez Baños (PSOE)?

La SER ha tenido acceso a un whatsapp interno enviado a numerosos militantes socialistas fieles a la actual direccion. Comienza diciendo "he considerado que conzcais de primera mano el gravísimo incidente entre Alberto castillo y yo". Y luego explica su versión negando que hubiera "insultos, amenazas o supuestas agresiones a Alberto Castillo", y señala que fue una discusión normal y habitual.

El viceportavoz socialista tiene su propia versión sobre quien había en la sala y dice que "si ha habido más testigos, que den la cara".

Y esa es la situación que ayer por la tarde enrareció y mucho el clima en la asamblea regional. un incidente que, a última hora de la noche, la diputada popular Miriam Guardiola lo calificaba como "el más grave de la historia reciente de la Asamblea".

Tras su intervención, por alusiones, Baños pidió el turno de palabra que no fue concedido por el presidente Castillo.