En poco menos de dos semanas se acabará este atípico curso escolar. Nadie podía imaginar, en el mes de septiembre de 2019, el giro de 180º que iba a sufrir la actividad docente. Pasamos, en un fin de semana, de las tradicionales clases presenciales a una educación totalmente telemática. Todo ello sin ningún tipo de periodo de adaptación o de transformación gradual.

Lo más parecido que existe en el sistema educativo es la educación a distancia que, curso tras curso, va adquiriendo un mayor peso, pero que, a día de hoy, es aún minoritaria. Incluso en este modelo educativo existen dos partes que son inevitablemente presenciales. Una de ellas son las dos horas semanales de tutoría para aclarar dudas o realizar preguntas sobre algunos contenidos. La otra son los exámenes trimestrales y finales.

A partir del 14 de marzo todo se vino abajo de repente y, desde entonces, no ha podido existir actividad lectiva presencial, por lo que ni siquiera los exámenes han podido realizarse en el aula. De forma súbita, hubo que modificar todas las estrategias metodológicas para conseguir que el alumnado pudiese continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje y que esta pandemia no supusiese un parón muy perjudicial para el futuro académico y profesional de nuestros jóvenes.

A mi entender, creo que toda la comunidad educativa ha superado con una nota alta este reto, a pesar de todas las dificultades iniciales: escasa formación en teletrabajo del profesorado, falta de recursos educativos disponibles, alta brecha digital entre alumnos, etc. Entre todos, hemos logrado que este curso no haya sido un desastre y se haya mantenido un nivel adecuado para que no existan carencias graves en el próximo año escolar.

Ahí está ahora el quid de la cuestión, en cómo va a ser el próximo curso 2020/2021. Está claro que todo depende de cómo evolucione la alerta sanitaria. En cualquier caso, sólo existen dos escenarios educativos posibles, en mi opinión: clases presenciales o a distancia. En el primer caso, el volver a las aulas supondría regresar a la situación anterior al estado de alarma, aunque con algunas modificaciones significativas. El uso de mascarillas de forma permanente en el centro educativo, la instalación de geles hidroalcohólicos, la higienización diaria de las aulas, la delimitación de movimientos, etc.

En el segundo caso, el sistema a adoptar sería muy similar al que está diseñado para la educación a distancia actual, con tutorías y exámenes presenciales. Esta opción no la veo muy adecuada para alumnos con menos de 14 años, ya que exige un nivel de autonomía y de responsabilidad del alumnado alto.

Por eso no entiendo algunas de las propuestas de la ministra de educación como la de tener un sistema mixto presencial-distancia para todos los alumnos o como la de disminuir las ratios a 20 alumnos por aula, algo que llevaría a dividir grupos de alumnos existentes o que incrementaría la necesidad de espacios físicos que, en muchos casos, no es posible.

Es fundamental que aprendamos a convivir con el covid-19 y, para ello, hemos de detectar, lo antes posible, a los contagiados o sea, hacer muchas pcr's, en este caso, a todo el profesorado, a todo el personal de administración y servicios y al alumnado con el más mínimo síntoma.