Camps: "Si España se hubiera cerrado antes, Cotino estaría vivo"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha afirmado este jueves que dio positivo en coronavirus, aunque ya está "perfecto, con una carga pequeñita de anticuerpos", y ha criticado que el Gobierno no decretara antes el confinamiento. "Si España se hubiera cerrado antes, Juan Cotino hoy estaría vivo", ha dicho en referencia al expresidente de Les Corts fallecido en abril por Covid-19.

En declaraciones a los medios, ha criticado la celebración del 8 de marzo, ha lamentado sus 11 años imputado en procesos judciales y ha pedido que el PP se centre en ganar elecciones y no solo congresos. Camps se ha pronunciado en estos términos tras declarar por videoconferencia como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por los presuntos amaños en la adjudicación a la trama Gürtel de la contratación para la retransmisión de la visita del papa Benedicto XVI a València en 2006.

Camps ha empezado mostrando un "reconocimiento muy cariñoso y entrañable" para Cotino, que estaba siendo juzgado en esta causa, y del que ha dicho que "se ha llevado el coronavirus por delante, una tragedia tremenda". "Murió como tantos compatriotas por este letal y brutal virus", ha lamentado tras mandar un pésame a todos los familiares de los afectados.

Ha recordado que el también exdirector general de la Policía estuvo en Madrid del 9 al 12 de marzo para acudir al juicio donde se le juzgaba dentro de la misma causa. "Cotino vino con la infección como tanta gente, como yo mismo: me contagié el virus pero tuve la enorme suerte de pasarlo muy levemente", ha relatado, y ha añadido que su hijo pequeño también lo ha pasado. Eso sí, Camps ha asegurado que dio positivo por una persona que viajó desde Madrid a València con la que estuvo comiendo y que ya se encuentra bien: "Estoy perfecto, con una carga pequeñita de anticuerpos porque fue muy leve". Ha hecho notar que lo importante no es él, sino "la cantidad de españoles que ya no están con nosotros".

Sobre si influyó el 8M en la incidencia del virus, ha remarcado que no lo dice él, "lo apunta un informe de expertos: muchos problemas se habrían podido evitar". "Lo cree España, Europa y todo el mundo: se tenía que haber cerrado antes", ha subrayado en relación al estado de alarma.

"Decepción por quien se haya aprovechado de su cargo"



Preguntado por el juicio, ha expresado su "decepción" porque tres acusados hayan apuntado al que fuera director de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno como responsable de la adjudicación de la retransmisión de la visita del Papa a la trama Gürtel: "Absolutamente decepcionado con cualquier persona que se haya aprovechado de su cargo, para mí es una decepción muy grande en el grado que sea".

Pero ha negado que él dijera al exdirector de RTVV que "la Iglesia hiciera lo que quisiera". "¿Cómo que la Iglesia? ¿Qué es esto de que hagas lo que la Iglesia pide?", se ha preguntado, algo que ve absurdo aunque ha recordado que es católico practicante.

Y ha pedido diferenciar el V Encuentro Mundial de Familias de la visita del Papa, porque el evento "se decidió unos años antes" y lo segundo "a principios de 2006 por Benedicto o su entorno" tras morir Juan Pablo II. "Cada uno hizo lo que tenía que hacer, cada uno en su papel, trabajando porque saliese lo mejor posible", ha defendido.

Esperando el perdón de Puig y Oltra



Más allá de esta causa, ha recordado que se cumplen nueve años de cuando dimitió como 'president' "por los cuatro famosos trajes" y ha hecho hincapié en que fue absuelto. Ha cargado contra Puig y Oltra porque "ninguno se ha dignado" a pedirle perdón públicamente porque dejó de "ser algo tan bonito como presidente de la Generalitat por culpa de aquella insidia".

"Ahora no dimite nadie: Ximo Puig podría dimitir porque parece que está subvencionando a su hermano o Mónica Oltra porque una de sus parejas está condenado por abusos sexuales a una niña", ha criticado sobre el 'president' y la vicepresidenta actual.

En general, Camps ha lamentado que lleva 11 años de su vida imputado, aunque ha recalcado que de las ocho causas "quedan vivas tres". "Me han intentado inculpar absolutamente en todo, no se cuántas personas habrán sufrido una imputación tras otra de lo más variopinta", se ha quejado.

Ha rememorado pasar por el Supremo, la Audiencia Nacional, la Provincial de Valencia y Mallorca, el Juzgado de Instrucción, el TSJCV... "11 años seguidos ininterrumpidos de imputaciones, procesamientos y de testificales, son muchos años". Y ha exclamado: "Aquí seguimos en pie, me mantengo en pie por la verdad y haber trabajado al servicio de los valencianos y españoles".

"El PP tiene que ganar siempre"

En clave política, el expresidente del PPCV ha asegurado que quiere "que el PP gane, ya está; y si tiene que ganar con estas personas, extraordinario". "En mí encontrarán siempre al militante que quiere que el PP gane siempre, como España en el fútbol", ha enfatizado, y "que gane donde sea: pueblo, comarca, provincia, comunidad y España".

Pero sobre todo que sepa "volver a ganar elecciones, que es muy importante". "Me gustaría que mis compañeros fueran conscientes de que además de ganar congresos es importante ganar eleciones porque el PP es un partido de gobierno y tiene que gobernar por el bien de los valencianos y españoles", ha remachado.