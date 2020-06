El Numancia sigue en caída libre

El Numancia cayó derrotado, 1-2 ante el (de nuevo líder) Cádiz en Los Pajaritos. Hasta ahí todo medianamente normal o asumible. El problema es que es la quinta derrota consecutiva y novena jornada sin ganar, para colocarse a un punto del descenso. Sin hacer mal partido en líneas generales, dos errores defensivos permitieron a los andaluces adelantarse en el marcador en cada mitad, la segunda vez, en el 89 y con un jugador menos, después de que los rojillos hubieran igualado la contienda.

ficha técnica Numancia: Dani Barrio; Iván Calero (Nacho, m. 71), Derik, Adri Castellano, Héctor Hernández; Escassi, Erik Morán (Ali, m. 88); Curro, Marc Mateu (Noguera, m. 82), Sola; e Higinio. Cádiz: David Gil (Cifuentes, m. 63); Iza, Cala, Rheyner, Espino; Bodiger, José Mari (A. Perea, m. 63); Salvi (Iván Alejo, m. 81), Álex Fdez., Pombo (Jurado, m. 63); y Nano Mesa (Choco Lozano, m. 54). Goles: 0-1, m. 14: José Mari; 1-1, m. 37: Curro, de penalti; 1-2, m. 89: Cala. Árbitro: López Toca (C. Cántabro). Amonestó a Higinio, Escassi y Nacho (Numancia) y a David Gil y Rheyner (Cádiz). Expulsó a Perea, con roja directa, en el 85’. Incidencias: Primer partido a puerta cerrada en Los Pajaritos, con un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos por el Covid19.

El Cádiz protagonizó pronto el primer acercamiento, con un lanzamiento de Pombo que Dani Barrio mandó a córner. Los primeros minutos eran de claro color amarillo. Poco a poco el Numancia se fue desperezando y Sola, por la izquierda, y Calero, por la derecha, lograron alcanzar la línea de fondo, pero sus servicios al área no encontraron rematador. Y cuando más igualada estaba la contienda, llegó el gol visitante. Nano Mesa, por la izquierda se aprovecha de un resbalón de Derik y pone el balón en la frontal del área, donde José Mari suelta un zapatazo que golpea en el larguero antes de convertirse en gol. A punto estuvo el Cádiz de hacer el segundo, pero Adri Castellano mandó a córner el pase de la muerte que puso Espino desde la izquierda. Otra vez el Numancia contracorriente, y apareció Curro Sánchez, con un gran control en el área, pero se topó con el cancerbero amarillo en su salida, abortando el peligro. Con el paso de los minutos, el cuadro local iba sintiéndose más cómodo. Fruto de esa mejoría, Higinio se internó en el área y tras recortar a su par, Cala, fue derribado por el defensa. Penalty claro. Lo lanzó el propio Higinio y detuvo David Gil, pero adelantándose de la línea de gol, por lo que fue amonestado y tuvo que repetirse el lanzamiento. Cambió de ejecutor el cuadro soriano y Curro Sánchez, con la zurda, no falló, igualando el marcador. Siguió apretando el equipo de Carrión, pero no gozó de ocasiones antes del descanso. De menos a más los locales y de más a menos los visitantes.

Tras el paso por vestuarios y unos minutos de tanteo, el Numancia desaprovechó un contraataque en el que gozaba de superioridad numérica. Irreconocible, para bien, el cuadro local, se hizo dueño del balón, moviéndolo con criterio y avanzando metros con claridad. Pero la ocasión clara la tuvo en un córner, con cabezazo de Erik Morán que despejó sobre la línea José Mari. El Cádiz movió banquillo, obligado en el caso del cambio del portero David Gil, lesionado. Los gaditanos, con Alberto Perea y Jurado en el campo, fueron mejorando, y el primero avisó con un zapatazo al poste derecho de Dani Barrio. Tras nuevos minutos de igualdad, en la recta final el Cádiz se quedó con un hombre menos por la expulsión de Perea. Sin embargo, en el 89, Cala cabeceó solo a gol en el segundo palo. A renglón seguido el balón se paseó por delante de la portería visitante sin rematador y poco después Sola cabeceó al palo a bocajarro. La desesperación se adueñaba del banquillo soriano, que veía cómo llegaba la quinta derrota prácticamente en el último suspiro.