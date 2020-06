Sallent diu que no prendran decisions influïts pel soroll mediàtic o polític

El Comissari cap dels Mossos ha reunit aquest matí per videoconferència tots els comandaments del cos per exposar-los cap on va la policia catalana. Ho ha fet enmig d'un moment delicat pel cos, esquitxat pel cas de racisme de Manresa o la condemna a presó de l'inspector Jordi Arasa.

El màxim comandament del cos ha assegurat a nivell intern que no prendran cap decisió basant-se en el soroll mediàtic o polític, i que fa un any es van conjurar per defensar sempre el bon nom dels Mossos, com a institució.

Després d'una reunió de 2 hores amb més de 200 connexions simultànies via telemàtica, el Comissari en cap ha acabat el discurs fent referència als últims casos que han posat els Mossos de nou al focus de les crítiques. Sense parlar-ne obertament sí que ha dit que seran autocrítics internament però que no actuaran segons la pressió mediàtica o política que els arribi.

És missatge adreçat expressament als comandaments que aquests últims dies han aixecat més que mai la veu per defensar la presumpció d'innocència dels policies o per rebatre les crítiques d'ERC. El Sindicat de Comandaments, el SICME, ha fet diverses piulades a Twitter amb un to gens habitual en aquesta organització, on per exemple criticaven l'ús polític dels Mossos en resposta al Conseller d'Interior que ahir va anunciar que expulsarà els mossos de Manresa quan hi hagi sentència o un altre on reptava a ERC a què els il·lumini dirigint la Conselleria.

Segons Sallent, la cúpula de Mossos, va decidir fa un any que defensaria al màxim la institució i el cos de qualsevol atac i que d'aquí no es pensen moure ni un mil·límetre. En aquesta reunió, on els comissaris parlaven des d'Egara, també han intervingut la Comissària Cristina Manresa, responsable de la Comissaria Superior de Coordinació Central, que ha parlat de canvis en l'ordre públic amb un ús més garantista de la porra ja que hi ha molts policies que acaben imputats. També han parlat el Comissari Superior de Coordinació Territorial, David Boneta i Jordi Ferret, responsable de la Comissaria General Tècnica i de Planificació de la Seguretat, que ha desgranat desenes de projectes que estan en marxa o sota debat intern.

Mirant enrere consideren que han superat els moments més convulsos i que han aconseguit recuperar la confiança i la imatge de cara a determinades institucions com la judicatura o el Ministeri de l'Interior.

S'ha fet èmfasi en què les víctimes tinguin paper més rellevant en la feina policial, i que hi hagi recursos per implantar noves tecnologies per facilitar una policia del futur més connectada. Han defensat també el sistema de declaració telemàtica com una mesura que s'hauria de quedar després de l'estat d'alarma.

Sallent ha recordat que alguns dels projectes que ja s'han engegat o que està en debat ja van ser impulsats per anteriors caps dels Mossos, fent així menció a la resta de Comissaris en cap que l'han precedit. En aquest sentit ha recordat el judici a Trapero i Laplana, que ha quedat vist per sentència i ha llançat un cert missatge d'optismisme sobre el resultat final.