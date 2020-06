Más de 1.100 personas solicitaron formalmente asilo en Alicante en 2019

Un total de 1.135 personas solicitaron formalmente asilo en la comisaria de Policía de Alicante durante 2019, a las que hay que sumar las que tienen cita y aún no han formalizado los tramites, es decir, que no han realizado la entrevista en la Policía.

No hay una cifra exacta de personas en esa situación, pero pueden superar las 500, según estimaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Alicante, que con motivo del Día Mundial del Refugiado que se conmemora este sábado ha presentado su Informe Anual relativo a 2019.

En este 2020, la situación de las personas que huyen de países en conflicto y buscan refugio en otros se ha visto agravada por el coronavirus, sobre todo, porque se han juntado dos realidades. Por un lado, que el 93 % de la población mundial tiene la movilidad restringida y, por otro, que se ha registrado una cifra histórica de personas que huyen de sus países: 79,5 millones en todo el mundo, 8,7 millones más que el año anterior.

La coordinadora territorial de CEAR en Alicante, Laura González, explica que con la COVID19 se han paralizado los reasentamientos, ya que no pueden salir personas por vías legales para pedir asilo en otros países. En España, con las comisarias cerradas por la pandemia, directamente se ha suspendido la posibilidad de solicitarlo, pues no se ha podido renovar el documento acreditativo de persona demandante de asilo y tampoco realizar las entrevistas necesarias para poder acceder al sistema de asilo.

Este hecho dejó en situación de desprotección a muchas personas que llegaron a España antes del confinamiento y que el coronavirus dejó en mitad del proceso. Además, en Alicante se suma el retraso existente en la tramitación de las citas, ya que es "una de las provincias que más acumula a pesar de que se ha reforzado mucho el personal que realiza las entrevistas". De hecho, explican que se han habilitado dos comisarías más para tramitar las solicitudes de asilo, en Elche y Benidorm.

Según CEAR, se está dando cita a tres meses para que las personas puedan ser atendidas para solicitar la entrevista y ocho meses más para tenerla. En total, una persona puede tardar 11 meses para formalizar su condición.

En cuanto a las nacionalidades, las mayoritarias de quienes solicitan asilo en Alicante son Venezuela y Colombia, seguidas por Ucrania y Rusia.

Confinados en infraviviendas durante la COVID19

Saber exactamente cuánta gente se encuentra en esta situación "es muy complicado", explica González, "porque una persona que no puede entrar en el sistema, no se puede registrar". Pero sí se conoce que su situación es muy dramática, pues a los problemas de acceso a la vivienda y vulnerabilidad económica se une que no pueden acceder al sistema de acogida al no haber podido completar el proceso.

Además, las condiciones de las personas refugiadas que viven en zonas urbanas son todavía más difíciles en tiempos de pandemia, porque "suelen vivir en barrios con más densidad o infraviviendas", donde el mantenimiento de la distancia física o las medidas higiénicas son muy complicadas.

Además, CEAR recuerda que el 85 % de las personas acogidas lo hacen en países empobrecidos. Por tanto, "no llegan a nuestros territorios", al contrario de lo que buena parte de la opinión pública piensa.