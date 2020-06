El Ayuntamiento retoma los trámites del PGOU

La Corporación local arandina retoma el martes el trabajo para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. El equipo redactor entregaba esta semana el nuevo borrador que ha tenido que elaborar después de que en diciembre del año pasado el Pleno aprobara la revocación de la aprobación inicial de este documento para solventar los errores de procedimiento que detectaron los técnicos municipales. El Ayuntamiento prefirió asumir este paso atrás en el proceso antes que obviar esta cuestión y arriesgarse a los tribunales pudieran invalidarlo en el futuro ante una posible denuncia.

Dice el concejal de Urbanismo que el nuevo texto es muy parecido al que había, incorporando las alegaciones que se admitieron tras su aprobación inicial el 17 de octubre de 2014, con las correcciones correspondientes de los técnicos municipales y ahora lo que toca es mantener una serie de reuniones de trabajo antes de volverlo a llevar a pleno. “Lo que procede ahora es volver a iniciar los trámites y en eso estamos; los grupos políticos ya lo tienen en su pode, están estudiándolo y vamos a tener una serie de reuniones a partir del martes para ver si hay algún error o algo en lo que no estemos de acuerdo, para luego hacer una comisión y que pueda ir a pleno”, explica Alfonso Sanz.

El concejal responsable del área espera que la aprobación inicial del documento se produzca a finales de julio, para poder entre agosto y septiembre someterlo al período de exposición pública preceptivo de 45 días. Alfonso Sanz es optimista con respecto a los plazos para que el Ayuntamiento pueda contar con el nuevo plan y recuperar así las competencias urbanísticas plenas. “Así recuperamos las competencias para que no sea la Junta de Castilla y León la que tenga que hacer todos los trámites y que tengamos la capacidad el Ayuntamiento de poderlo solucionar”, dice Sanz.

Denuncia sobre la alineación del nuevo edificio del solar de la Banca Pecho

En otro orden de cosas, el concejal ha respondido a las críticas que ha hecho públicas un vecino, que denuncia que el Ayuntamiento no ha respetado la alineación urbanística legal en la construcción del nuevo edificio sobre el solar de la Banca Pecho. Se trata de Julio López Laguna, que hace más de un año emprendió otra batalla por considerar que se había destruido parcialmente un lienzo de muralla en el derribo del anterior inmueble. En esta ocasión acusa a la alcaldesa de haber faltado a un compromiso adquirido de respetar el retranqueo en el nuevo edificio para ceñirse a la alineación y anchura que la acera de la calle Postas tenía hace más de 150 años, antes de que se construyera la Banca Pecho, que invadió este espacio público. Alfonso Sanz asegura que las obras el nuevo edificio se han realizado conforme a la normativa urbanística en vigor. “Yo no tengo nada que decir; son sugerencias que él hace y el planeamiento, lo que es la alineación del Plan General, está clara por dónde va y el Ayuntamiento no puede saltarse las líneas bases de un plan general que tenemos vigente; no cabe ninguna duda en ese sentido”, concluye el edil.