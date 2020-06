Podemos critica la gestión municipal relativa al Sonorama

Podemos critica la gestión del equipo de gobierno con respecto al apoyo del Ayuntamiento a la organización del Sonorama Ribera. Este grupo político ha hecho público un escrito quejándose del “poco respeto” que muestra a la oposición. Detalla que el pasado lunes por la tarde, apenas dos días antes de que se diera a conocer públicamente el ciclo de conciertos que acogerá este verano el Centro Cívico Virgen de las Viñas, recibieron unas pinceladas de la alternativa que tenía la organización de este festival para esta temporada marcada por estas atípicas circunstancias y al día siguiente, martes, en la Comisión de Asuntos Culturales, Deportivos y Festejos se abordó esta cuestión todavía con muchas dudas, entre otras cosas si estos espectáculos contaban con el beneplácito de la Policía Nacional o si el Ayuntamiento va a mantener la misma subvención del año pasado: 80.000 euros, a pesar de que el formato es totalmente diferente, reduciendo el número de conciertos, haciéndolos en instalaciones públicas, pero con aforo limitado y de pago en el caso del ciclo del Centro Cívico.

Dice Podemos que el equipo de gobierno se mostró de acuerdo en mantener esa ayuda y se comprometió a ir ofreciendo más detalles en cuanto la organización del festival se los facilitara, emplazando al resto de los grupos a tratar el tema en la próxima reunión, pero el miércoles a través de los medios de comunicación comprobaron que había tenido lugar en el salón de plenos la presentación del ciclo. El portavoz municipal de Podemos, deja claro que esta formación política no tiene nada en contra de la organización del Sonorama, pero reclama su derecho a participar de las decisiones municipales. “Nuestra postura no está en contra del Sonorama en absoluto, sino en contra de la gestión municipal: ellos van por libre, hacen lo que creen conveniente y nosotros no no estamos de acuerdo en que se trate así, con tan poco respeto, al resto de grupos municipales, que nos tenemos que enterar deprisa y corriendo de lo que van a hacer y claro no comentan que inicialmente tienen intención de dar los 80.000 euros, que no es que estemos en contra ni a favor, sino que eso habrá que valorarlo no para ver si se les da menos o más, porque es un cambio de formato total que no tiene no se corresponde con lo que se ha hecho antes”, apunta Andrés Gonzalo.

Esta formación política asegura en este comunicado que le parece bien que Aranda salga en los medios de comunicación por el Sonorama, pero no le gustaría que lo hiciera por no garantizar la seguridad y la salud de las personas. En este aspecto, manifiesta su “repulsa a las actuaciones del equipo de gobierno, sus malas formas en la gestión municipal y el poco respeto que tienen hacia el resto de grupos municipales y la ciudadanía en general, representada a través de la oposición”, dice en este escrito.