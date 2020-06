Eva Asensio: "Los datos son muy buenos, pero la normalidad implica vivir sabiendo que el virus sigue ahí"

“Los datos son muy buenos, y ahora tenemos una sonrisa que hacía tiempo no podíamos tener.” Con este optimismo se muestra Eva Asensio, coordinadora del Centro de Salud Aranda Sur respecto a la evolución del coronavirus en las últimas semanas en nuestro entorno. “Llevamos tres semanas con mucho alivio: con ningún positivo mientras los registrados recientes no pueden considerarse nuevos” explica la coordinadora del Centro Sur. “Hay pruebas que están resultado positivas en la serología, pero puede ser gente que pasó la enfermedad en abril, no tiene síntomas, pero en los que los anticuerpos se mantienen hasta dos meses. Todos los expertos nos dicen que no pueden considerarse contagiosos.”

Otro de los motivos para el optimismo es que los últimos casos detectados son menos graves, que los del principio. Por eso ahora la prioridad se ha trasladado a dos puntos de interés: la vigilancia epidemiológica y el control de las secuelas de los casos más graves. “Tenemos pacientes contagiados en marzo y abril que no terminan de mejorar clínicamente. Ya tienen PCR negativa y los anticuerpos positivos y han pasado la fase contagio epidiemilógico, pero no acaban de recuperarse. Es una de las líneas de trabajo con los pacientes en las que estamos, en controlar la evolución de las personas que clínicamente no están bien, porque uno se cura no cuando da negativo en las pruebas, sino cuando se encuentra mejor, a ser posible como antes” indica Asensio.

Las secuelas más habituales en estos pacientes que aún manifiestan síntomas después de mes y medio o dos meses suelen ser las disneas o ahogos, que no son capaces de hacer el ejercicio normal que hacían antes o les cuesta hablar mientras andan o hacen un esfuerzo. Aún así Asensio remarca que la mayoría de los enfermos se ha recuperado bastante bien.

Además del control de los pacientes aún sin recuperar la gran prioridad de este momento en el que decaen las cifras pero el virus sigue es la vigilancia epidemiológica. “Se busca detectar a los nuevos enfermos contagiados lo antes posibles para aislarlos y controlar a sus contactos, para que el resto de la población pueda seguir haciendo su vida normal.” Para ello a los pacientes que relatan y en los que se detectan síntomas de coronavirus se les efectúa la prueba PCR y se les aísla como también a sus convivientes hasta conocer el resultado. Si es positivo se hace el estudio de las personas con las que convive pero también de los contactos estrechos con los que ha estado desde dos días antes de haber manifestado síntomas y hasta el momento del aislamiento. Pero no a cualquier contacto: a aquellos con los que el paciente ha estado durante más de 15 minutos sin mascarilla y a menos de dos metros. Para este rastreo Eva Asensio reconoce que es fundamental la honestidad de todos, porque ocultar información no solo pone en peligro a las personas con las que ha tenido contacto, sino también podría propiciar un rebrote que afectara a toda la población. “Aquí nos la jugamos todos. Es una cuestión de responsabilidad. Si el paciente miente y no dice con quien ha estado esa persona que ha estado en contacto no va a saber que corre el riesgo y que puede estar contagiando a los demás. Nosotros podemos vigilar, pero no podemos hacer que la gente diga la verdad. Pero de ello va a depender que haya rebrotes y volvamos todos a una fase de confinamiento.”

Asensio reconoce que a los profesionales sanitarios les da un cierto vértigo la normalidad que se avecina, porque no siempre se respetan las medidas que protegerán de un nuevo rebrote. “La ventilación, mascarilla y dos metros son la mejor defensa que tenemos.” Los sitios cerrados y el relajamiento de los hábitos de higiene y distanciamiento, por el contrario, son los peores miedos de quienes han conocido de cerca la enfermedad y no quieren volver a vivir una situación similar “A los sanitarios nos da mucho miedo, no queremos que pase lo que ya hemos visto” reconoce esta doctora, aunque insiste en que la vida tiene que seguir, pero sin abandonar la premisa fundamental. “Es verdad que tenemos que volver a una normalidad, pero hay que vivir sabiendo que el virus sigue ahí.”

Por lo que se refiere al funcionamiento del Centro de Salud Asensio considera que la atención telefónica como premisa para consultas posteriores sigue siendo necesaria para evitar el mayor contacto de pacientes entre sí y entre ellos y con personal sanitario. “En un 60% de los casos la solución se puede dar vía telefónica: actualizar recetas, pedir o dar resultados de una analítica, explicar síntomas que ya le han ocurrido al paciente muchas veces y el diagnóstico no requiere una visita presencial. Pero cuando hay que verlos se les cita con todas las garantías para evitar los riesgos”. Entre esas precauciones están atender las consultas en una sala continuamente higienizada y ventilada, con diferencia horaria entre unos pacientes y otros y separados de los controles de pacientes crónicos que lleva a cabo enfermería.

Asensio reconoce que este sistema no satisface a todas las personas que quieren ser atendidas en su centro de salud y que aun se están detectando fallos, fundamentalmente por errores en los teléfonos registrados pero considera que esta fórmula aún sigue siendo necesaria. “Es la forma que hemos encontrado para seguir atendiendo a todos los pacientes y hacerlo con seguridad para ellos y para el personal sanitario.”

Asensio ha aprovechado para solicitar que los usuarios hagan un esfuerzo en actualizar sus datos personales, muy especialmente el de los teléfonos de contacto.