Cádiz incrementará su presupuesto en ocho millones a pesar del coronavirus

El proyecto de presupuestos elaborado por el gobierno municipal de Adelante Cádiz en el Ayuntamiento gaditano se elevará a 155.047.000 millones de euros, lo que supone un incremento de más de ocho millones de euros con respecto al anterior (aprobado en mayo de 2018), que era de casi 147 millones.

En una entrevista en Radio Cádiz, el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, ha explicado que estas cuentas, que tienen en cuenta la situación de pandemia mundial, "no están planteadas como medidas de contingencia para una economía de guerra, sino que son unos presupuestos que miran hacia el futuro para que nadie pueda quedarse atrás".

El edil ha asegurado que la delicada situación económica que ha traído la pandemia, con las medidas de confinamiento, no ha recortado la previsión de ingresos. "Somos realistas", sostiene. Y justifica el aumento de ingresos, que elevan en ocho millones de euros los presupuestos, en que hay incrementos de impuestos de obra, por el volumen de construcciones que suponen (principalmente Tiempo Libre), subvenciones directas para generación de empleo, reparto de dividendos de empresas púbicas como gastos. Niega que detrás de este incremento de ingresos vaya a incrementarse los impuestos a los ciudadanos.

Páez ha destacado que las líneas estratégicas fundamentales serán asuntos sociales, el empleo y la vivienda. "Hemos tenido que adaptarnos a la situación de la COVID para atender demandas provocadas esta situación. Asuntos Sociales incrementan un millón de euros. Empleo sube 800.000 euros y Salud la hemos subido 400.000 euros", explica. "Garantizamos que nadie se queda atrás atendiendo a los que más lo necesitan".

Apuestan por el comercio local y las PYMES. Hay una partida de más de 2'1 millones de euros para fomento de empleo, ayuda a autónomos, microcréditos y formación, todo con fondos propios municipales. "Hablamos de taxistas, hosteleros, pequeñas tiendas... colectivos que han sufrido mucho esta crisis", defiende el concejal. Todo esto se vincula también con el proyecto de turismo desestacionalizado, con una partida de 400.000 euros para "nuevo turismo".

El presupuesto incluye un gasto de personal que pasa de 46 a 51 millones de euros con respecto a las cuentas de 2018. "Durante años a los funcionarios se les retuvo aumentos salariales, tasas de reposición, las extras. Hay una apuesta por el personal de esta casa. Queremos salarios dignos para los trabajadores de entes municipales como una partida de 1'3 millones, por ejemplo, para los pliegos del Instituto Municipal de Deportes".

Páez destaca la apuesta por la cultura local y el Museo de Carnaval. Será una de las obras para la ciudad, que cuentan con dos millones de euros en inversiones. Parte de esos dos millones dependen de la EDUSI. Los dos millones los pone el Ayuntamiento, y la EDUSI aportará otro 80 por ciento más. "Reurbanizamos plaza de España, finalizamos bandas de rodadura, unimos Puntales e invertimos en los depósitos de Tabacalera", enumera.

Páez ha tratado de explicar en esta entrevista por qué ha decidido llevar a pleno las cuentas sin haber cerrado antes un acuerdo con el PSOE. "La portavoz socialista, Mara Rodríguez, tiene este documento desde hace semanas. No ha hecho ninguna sola propuesta, se ha limitado a preguntarnos por alguna partida, pero no sabemos lo que le parecía bien y lo que no. Acordamos en que la negociación debía ser privada y ella la ha hecho pública. Y encima vemos que plantea ahora un frente económico en alianza con la derecha de la ciudad. No lo entendemos y por eso vemos mejor llevar a pleno cuanto antes los presupuestos", ha detallado el concejal de Hacienda.

Páez ha negado tener un acuerdo cerrado con Domingo Villero, concejal del grupo no adscrito, cuyo voto es suficiente para sumar la mayoría absoluta que requieren estas cuentas. "Iremos a pleno sin acuerdo y esperamos que los partidos actúen con responsabilidad", ha asegurado.

Según su previsión, el trámite de convocatoria se finalizará a principios de la semana que viene para que el pleno pueda celebrarse antes de que termine el mes de junio. Una fecha probable de organización de esta sesión plenaria es el martes 30 de junio.