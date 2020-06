El Ayuntamiento de Vila-real descarta organizar programas de tiempo libre infantiles y juveniles este verano

El Ayuntamiento de Vila-real no organizará ni promoverá este verano ningún programa de tiempo libre para la población infantil y juvenil debido a la situación por la pandemia de COVID-19. El alcalde de la ciudad, José Benlloch, ha confirmado que el consistorio ha optado también en este caso por la “prudencia, la cautela y la responsabilidad” siguiendo las líneas marcadas para el plan de desescalada y “este año, debido a la situación excepcional que vivimos, no vamos a organizar desde el Ayuntamiento ningún tipo de actividad estival de tiempo libre para los niños y niñas” como el Aplec d’Estiu o la Escola Esportiva d’Estiu que se venían realizando en años anteriores.

Benlloch ha argumentado esta decisión del equipo de gobierno explicando que “en primer lugar, no hay tiempo para organizar y gestionar estos programas de forma adecuada, con garantías y en igualdad de oportunidades de acceso para todas las familias, porque hasta hace pocos días todavía no estaban claros los protocolos para este tipo de escuelas de verano y aún hay algunas dudas sobre los criterios, que han ido cambiando en las últimas semanas”. El alcalde ha recalcado que “en el Ayuntamiento no tenemos recursos para, en tan poco tiempo, gestionarlos en igualdad de oportunidades para todos y todas”.

Asimismo, el primer edil señala que “en estos momentos, los pocos recursos de los que dispone este Ayuntamiento creemos que deben destinarse a priorizar la atención social y la reactivación económica”. “En el ámbito social vamos a dedicar mucho esfuerzo a la gestión de cuestiones como la renta mínima, seguir agilizando las ayudas a la dependencia y las nuevas competencias que hemos asumido en temas de menores vulnerables”, incide. De hecho, el único ámbito en el que el equipo de gobierno no descarta la realización de algún programa de tiempo libre específico es el relacionado con la diversidad funcional, así como en el caso de menores de familias en situación de vulnerabilidad, a través de los Servicios Sociales. “En este caso sí que estudiaremos algunas acciones, en la línea de nuestra apuesta por la solidaridad como uno de los ejes de nuestro proyecto de ciudad”, asegura.

Benlloch ha remarcado que “estamos ante un momento excepcional” y ha recordado que “el virus sigue ahí, esta crisis sanitaria aún no ha acabado y estamos preocupados por si la ciudadanía se relaja excesivamente. No podemos bajar la guardia y hemos de primar la cautela y la responsabilidad”.

Al respecto, el alcalde ha agradecido la prudencia de muchas entidades sin ánimo de lucro de la ciudad que “habitualmente organizan campamentos o escuelas de verano y que ya me han comunicado que este verano han decidido suspenderlos”. Con todo, Benlloch también ha señalado que “aunque el Ayuntamiento no será promotor de ninguna actividad, siguiendo nuestra filosofía de que las instalaciones municipales son de todos y todas, si alguna entidad quiere desarrollar alguna actividad en un espacio municipal, puede presentar la propuesta, que será evaluada por el gabinete técnico de desescalada y, firmando una declaración responsable para asumir el cumplimiento de la normativa, se le autorizará el uso de la correspondiente instalación, siempre que la ley lo permita”.