El BNG cree necesaria la constitución de una mesa de diálogo con la comunidad educativa para organizar el curso académico 20/21 con las máximas garantías. Hoy se entregan las notas de un curso que termina en circunstancias excepcionales y sin saber todavía como comenzará el próximo.

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta de Galicia ha avanzado como medida de Gobierno acabar con la brecha digital en las familias con ayudas para la adquisición de material informático y conexión a internet. Ana Pontón denuncia que Feijoo plantease destinar los fondos autonómicos repartidos por el Gobierno Central y pensados para educacion a otros fines.

Ana Pontón ha mantenido esta mañana un encuetro con la comunidad educativa frente al IES Eusebio da Guarda, allí ha recordado que hace falta más personal y protocolos: "Hai que aumentar e reforzar o persoal porque as ratios non poden ser as mesmas, poñer enriba da mesa protocolos para as clases, os comedores, o transporte escolar... é necesaria una organización para un inicio de curso seguro no que alumnado teña igualdade de oportunidades".