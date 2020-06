Ex jugadores del Ademar responden con dureza al presidente Franco

El conflicto abierto entre la directiva del Ademar y un amplio grupo de jugadores que en los últimos años pasó por el club leonés sigue abierto. Una veintena de ellos han vuelto a la carga reunidos en un comunicado en el que responden a Cayetano Franco. Entre los firmantes se encuentran los leoneses Juanín García y Mario López y otros que, como Gonzalo Carou, Fede Vieyra, Juanjo Fernández, Ivan Mosic y Acacio Marqués, no continuarán en el equipo la próxima temporada. También se han sumado al escrito contra el presidente Diego Piñeiro o Alex Costoya.

La demanda presentada por varios de ellos contra el actual equipo directivo fue la espoleta que originó una crisis sin precedentes en el seno del Ademar: "hemos acudido a la justicia para tratar de darle salida a una situación de impago e indefensión provocada por la actual Junta Directiva que preside Cayetano Franco". Tras las recientes declaraciones del dirigente, los denunciantes "no podemos entender y permitir que para salvar su comportamiento se haya tomado el camino de desprestigiarnos públicamente con insinuaciones, mentiras e, incluso, amenazas". Critican el carácter "autoritario" de Franco, lo que, dicen, explica la nula relación con estos jugadores: "no importa tu familia, no importa tu tiempo libre, que tu hijo acabe de nacer…..'yo pago, tú obedeces'”.

"Nuestra primera y única pretensión era buscar la conciliación al iniciar el proceso, pero frente a ello la respuesta volvió a ser la mentira y el desprestigio público y las amenazas privadas, como se puso de manifiesto claramente en el sangrante caso de nuestro capitán", señalan. La salida de Mario López ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia: "se le llegó a acusar falsamente de estar negociando su salida del Ademar. Cualquiera que conozca a Mario sabe que su sueño era quedarse en el Ademar". Sobre el devenir del proceso judicial al que irá a parar el conflicto consideran "extraña la argumentación que hace el presidente de la citada rueda de prensa: 'la justicia nos dará la razón pero el daño ya está hecho'. No sabíamos de su condición de jurista, pero podría hacer otra reflexión: si la justicia nos da la razón a los jugadores y técnico sí que es evidente que ya nos ha hecho el daño del desprestigio, las insinuaciones y las mentiras ya vertidas por él. De nuestras bocas jamás ha salido una palabra que dañe la imagen del Ademar ni saldrá jamás. Y otra reflexión: ¿cuando afirma que la Justicia le dará la razón se refiere también a sus prácticas de determinadas formas de pago?".

Entre sus reproches a la cúpula del club, "siempre contó medias verdades diciendo lo que ellos querían, ocultando lo que les convenía y hablando mal de jugadores y representantes. Las renovaciones se dilataban en el tiempo porque se llegaba a un acuerdo y a la hora de firmar aparecían cantidades, años o cláusulas que no se habían pactado". Dicho lo cual se muestran receptivos al arreglo "porque el Ademar lo merece".