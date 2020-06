Cómo es la nueva normalidad en Navarra: qué no se puede hacer y qué sí

Navarra entra este domingo 21 en la situación de una "nueva normalidad" que supone una nueva flexibilización de las limitaciones a las diferentes actividades sociales, económicas, culturales y deportivas, que, en su mayor parte, incrementan los aforos hasta el 75%, y el tamaño de los grupos a 25 personas, siempre manteniendo la distancia de seguridad o el uso obligatorio de mascarilla cuando no sea posible. Se recupera, asimismo, la movilidad por todas las autonomías en la misma situación.

La Presidenta de Navarra, Maria Chivite, y la consejera de Salud, Santos Induráin, han presentado las características de esta nueva etapa, que se regula mediante un acuerdo aprobado por el Gobierno foral hoy, viernes, en una sesión extraordinaria. La normativa recoge los mínimos básicos planteados por el Estado, adaptándolos a la realidad propia de Navarra y a la situación epidemiológica actual.

Algunas de las novedades más destacadas son la ampliación del aforo de las piscinas al 75%; la reapertura con condiciones de clubes de jubilados o bajeras; la reactivación de actividades culturales y deportivas con topes máximos de aforos (500 personas en el interior y 1.000 al aire libre) o la reapertura del ciclo 0-3 años. Por el contrario se mantienen restricciones en lugares como discotecas, algunos espacios infantiles y acampadas, entre otras cuestiones.

Las medidas incluidas en el acuerdo se mantendrán hasta que se declare, "de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica", el fin de la pandemia ocasionada por el COVID-19. No obstante, serán siempre susceptibles de restricciones o ampliaciones, según evolucione la situación epidemiológica.

Intervención de la Presidenta

La Presidenta Chivite ha animado a la sociedad a "vivir y disfrutar esta etapa con intensidad", pero también con responsabilidad y con prudencia, ya que, según ha recordado, el virus sigue estando presente. Por ello, ha señalado que Navarra mantiene en la "nueva normalidad" algunas restricciones. "La vida sigue, tenemos que seguir viviendo, pero ahora nos toca hacerlo con otras reglas del juego y con un plus de responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras".

El acuerdo aprobado hoy, y que será publicado en el BON en breve, realiza una recopilación de la producción normativa del Gobierno de Navarra realizada desde marzo en el contexto de Estado de Alarma. Incluye, además, nuevas aportaciones que configuran el panorama jurídico por el que Navarra se regirá en los próximos meses.

En una primera parte, el documento aprueba la entrada de Navarra en la "nueva normalidad" y establece las medidas de prevención, contención y coordinación necesarias para prevenir posibles rebrotes. En concreto, se recuerda la necesidad de mantener 1,5 metros de distancia o uso de mascarilla si no se puede garantizar este margen o en determinados espacios; extremar las medidas de limpieza e higiene (lavado de manos); así como respeto de aforos para evitar aglomeraciones tanto en espacios cerrados como abiertos.

Un segundo bloque de artículos recoge las normas de higiene y prevención comunes a todos los sectores. Finalmente, en un tercer apartado, se especifican las medidas concretas de aforos y prevención en las diferentes actividades.

Novedades por sectores

A continuación, se detallan las principales novedades en los distintos ámbitos a los que se refiere el acuerdo y que afectan a actividades diarias de la ciudadanía.

Velatorios y entierros:

-No podrá superarse el 50% del aforo máximo. Además, se deberá garantizar la distancia interpersonal o, en su defecto, habrá que utilizar mascarilla.

Lugares de culto:

- El aforo máximo permitido se establece en el 75%, y deberá publicarse en un lugar visible. Al igual que en los velatorios habrá que establecer medidas de distanciamiento o alternativas de protección.

Bodas y celebraciones sociales religiosas o civiles:

- Si se realizan en lugares de culto, deben cumplir los mismos requisitos que estos espacios, con un aforo del 75%.

- Si se llevan a cabo en establecimientos de hostelería y restauración, se ajustarán a la regulación de estos espacios.

- Si la celebración tiene lugar en otro tipo de espacios o instalaciones, el aforo se limita al 75%.

Comercio:

- Las actividades de comercio minorista y servicios profesionales abiertos al público no podrán superar el 75% del aforo máximo en cada una de las plantas del establecimiento, si tuviera más de una. Ese mismo aforo se mantiene en estos locales se encuentren en centros y parques comerciales. Sin embargo, las zonas comunes y recreativas de los centros comerciales no podrán superar el 50% de su aforo.

- En el caso de los mercadillos al aire libre, el número de puestos permitidos se incrementa del 50 al 75%. Los ayuntamientos podrán aumentar la superficie o habilitar nuevos días para el ejercicio de la actividad. Asimismo, podrán priorizar los puestos de alimentación y primera necesidad. En cualquier caso, deberá señalizarse de forma clara la distancia de seguridad entre clientes, trabajadores y viandantes, y proceder a la limpieza y desinfección de las superficies al menos una vez al día.

- Se procurará la atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

Academias, autoescuelas y centros de formación no reglada:

- Podrán impartir su actividad de forma presencial siempre que no se supere el 75% de su aforo máximo y adoptando medidas de protección, como el distanciamiento o el uso de mascarillas.

Hostelería:

-El aforo máximo en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración se mantiene en el 75%. La clientela podrá tomar las consumiciones tanto en barra como en mesa, si bien será necesario mantener una separación suficiente entre mesas o 2,25 metros cuadrados por persona usuaria. En las terrazas al aire libre, se amplía el aforo al 100% de su capacidad. En cualquier caso, no podrán formarse grupos de más 25 personas.

- En hoteles y alojamientos turísticos se permite la apertura al público de las zonas comunes siempre que no superen 75% de su aforo. Cada establecimiento deberá determinar el aforo de estos espacios. En el caso de instalaciones deportivas como piscinas y gimnasios se aplicarán la normativa referida a estos espacios.

- En lo que se refiere a albergues turísticos, se distingue entre aquellos que tienen habitaciones individuales tipo hotel, que se regirán como ellos con un 75% de aforo máximo permitido, y los que tienen habitaciones comunes equipadas con literas donde no se puede garantizar la distancia mínima interpersonal. En estos casos, el aforo máximo se ha fijado en el 50%.

-En el caso de discotecas y establecimientos de ocio nocturno no se permite la apertura de las zonas de baile, pero si podrán utilizar terrazas, en el caso de que dispongan de ellas, y transformar la pista de baile para colocar mesas. En esos casos, el aforo será del 75%.

Actividades culturales y de ocio:

- Las bibliotecas, tanto públicas como privadas, podrán prestar servicios sin superar el 75% del aforo permitido. No obstante, en los espacios destinados al público infantil, no podrá superarse el 50% del aforo.

- En museos y salas de exposiciones se ha fijado el mismo aforo que en bibliotecas, el 75%, para cada una de las salas y espacios públicos, así como para actividades educativas, conferencias, talleres, conciertos y programas abiertos al público que se realicen en estos espacios. Las visitas y actividades guiadas tendrán un aforo máximo de 25 personas, incluido el guía. Las audioguías deberán contar con fundas desechables o, en su defecto, deberán ser desinfectadas tras cada uso.

- En monumentos y otros equipamientos culturales, el aforo será del 75% y las visitas guiadas se limitarán también a 25 personas.

- En lo que se refiere a auditorios, cines, teatros, circos de carpa y espacios similares de espectáculos, el aforo será del 75% en cada sala y deberán contar con butacas preasignadas. Si el aforo supera las 500 personas, se valorarán otras medidas adicionales para garantizar la protección e higiene.

-Para las actividades al aire libre, se ha fijado un aforo del 75%, con un límite de 1.000 personas. No obstante, se valorarán medias adicionales en caso de superar esta cifra.

-En el caso de ferias y actividad de pie, se calculará el aforo según el criterio de 3 metros cuadrados por persona.

- Para los congresos y reuniones profesionales se ha marcado un 75% de aforo máximo con butacas preasignadas o un 33% sin este requisito. En caso de que asistan más de 500 personas se valorarán medidas adicionales.

-Se pueden reabrir bajeras y piperos, pero si cumplen las medidas de distancia, higiene y aforo. Se debe garantizar una distancia de seguridad interpresonal de 1,5 metros entre personas usuarias.

-Las peñas y sociedades gastronómicas tendrán un aforo del 75%. En el resto de aspectos, seguirá en vigor la Orden Foral 27/2020 del 7 de junio. Los grupos no deberán superar las 25 personas.

- Únicamente se permitirán espectáculos taurinos en plazas de toros permanentes o portátiles y espacios habilitados por la Orden Foral 374/2012. No pondrán superar el 75% de aforo y será necesario contar con asientos preasignados. Deberá respetarse la distancia de 1,5 metros o, en su defecto, utilizar mascarilla.

Espacios deportivos:

-Las actividades deportivas no federadas al aire libre podrán realizarse en grupos de un máximo de 25 personas.

- Cuando se realice en instalaciones y centros deportivos, no se podrá superar el 75% de aforo y las actividades en grupo serán de no más de 25 personas. No se compartirá material y será necesario el uso de mascarillas en espacios comunes.

- En las competiciones de actividades federadas, las reglas federativas.

- En eventos deportivos en espacios cerrados, el aforo máximo será del 75% con butacas preasignadas. Si se supera las 500 personas se estudiarían medidas adicionales.

- Se abren los parques infantiles, zonas deportivas y pistas skate, con un aforo máximo estimado en una persona por cada 4 metros y las correspondientes medidas de distancia y desinfección.

-Se reabren las fuentes públicas con medidas de limpieza.

Piscinas y zonas de baño:

- Las piscinas, al aire libre o cubiertas, contarán con un 75% de aforo. Se suprime la cita previa. Pero en las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución especial para procurar la distancia de seguridad entre usuarios mediante marcas en el suelo o similares.

- En las zonas de baño en ríos, embalses o similares, las medidas de protección que se establecen son las similares a las de piscinas, salvo en lo referente a grupos, que podrán ser de un máximo de 25 personas, como en otras actividades en la naturaleza.

Actividades al aire libre:

- Podrán realizarse de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil con el 75% de su asistencia máxima habitual y un máximo de 250 participantes. El aforo y el límite será de 50% y 150 personas en interiores.

-No se permiten acampadas infantiles/juveniles colectivas con pernoctaciones.

Servicios Sociales:

- En las residencias de mayores, se confirman las salidas de residentes y vistitas en residencias con condiciones y limitaciones, según el estado de salud de las personas internas. Así, por ejemplo, se permitirán visitas de dos personas a la vez a un mismo residente, siempre y cuando sean convivientes. Las salidas se realizarán de forma progresiva y escalonada. Además, se permiten estancias temporales e ingresos de respiro.

-Se reanuda la actividad en los centros de día y estancias diurnas, siempre que se puedan mantener las medidas preventivas necesarias y sin superar el 75% del aforo. Si no se puede garantizar la distancia, habrá que plantear otras medidas, como establecer días alternos, rotación por periodos o turnos de mañana y tarde.

-Se reabren clubes de jubilados, con un 75% de aforo. Se reanudan los servicios individuales externos (ej. podología) y actividades grupales (talleres, charlas). Se desaconseja la apertura de los clubes para actividades exclusivamente de ocio, si no se pueden cumplir medidas preventivas o controlar el aforo.

- En los centros para personas con discapacidad, se autorizan igualmente visitas y salidas, que se podrán hacer con acompañamiento de un familiar. Además, se permitirán salidas a domicilio, siguiendo las medidas oportunas. Se pueden realizar nuevos ingresos.

- Las guarderías privadas podrán abrir con un aforo del 75% de aforo y ratios restringidas.

Educación:

- El Departamento de Educación elaborará un protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial, en el que se recogerán las medidas sanitarias aprobadas hasta el momento.

-Dicho protocolo se aplicará a los centros de enseñanza universitaria, de acuerdo con lo que establezca el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital con los órganos rectores de las universidades.

Transporte:

- Se permite viajar dos personas en motocicletas y ciclomotores que dispongan de dos plazas homologadas; si bien el uso de guantes será obligatorio. Cuando los ocupantes no convivan, deberán llevar mascarilla o casco integral.

- Se podrán ocupar todos los asientos de los vehículos privados particulares, y de los transportes públicos, tanto regulares como discrecionales, procurando la máxima separación entre las personas usuarias. Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de todos los usuarios, salvo cuando todos los ocupantes del vehículo convivan en el mismo domicilio

- En el transporte público regular que tengan autorizadas plazas de pie, podrán ocuparse la totalidad de las plazas sentadas, y se procurará que las personas que viajan de pie mantengan entre sí la máxima distancia posible, estableciéndose como referencia de ocupación la de dos personas usuarias por cada metro cuadrado.

- En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas u otros, podrán ocuparse todas las plazas.

- En los transportes públicos de personas viajeras deberá realizarse una limpieza diaria de los vehículos.

- En las estaciones de autobuses será obligatoria la utilización de mascarilla en todo momento para cualquier persona que acceda, permanezca o transite por las instalaciones; se implantarán medidas de información, vigilancia y control hacia las personas usuarias dirigidas a mantener en todo momento una distancia de seguridad de 1,5 metros; y se ordenarán los flujos de personas viajeras evitando, en lo posible, cruces. Además, se pondrán a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes.