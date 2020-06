Cuéllar suspende sus encierros

El Ayuntamiento de Cuéllar ha comunicado pasadas las 21.00 horas que suspende las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario y sus tradicionales encierros que se celebrarían del 29 de agosto al 3 de septiembre. Los encierros de Cuéllar son los más antiguos de España y están declarados como fiesta de interés turístico internacional. Tampoco se celebrarán las fiestas de San Miguel en torno al 29 de septiembre y tampoco se celebrará la Feria Medieval Mudéjar del 21 al 23 de agosto.

El Consistorio cuellarano ha tomado la decisión atendiendo a las recomendaciones de la Junta de Castilla y León de no celebrar fiestas patronales y eventos con grandes aglomeraciones en los que no se pueda evitar la distancia de seguridad. Una recomendación que se extiende a eventos como verbenas o romerías. "Desde el sentimiento de cuellarano, desde el alcalde hasta el ultimo vecino, la salud publica es lo primero y por mucho que el corazón nos pidiera mantener el hilo de esperanza, con esta recomendaciones no habrá fiestas", ha señalado el alcalde de la villa, Carlos Fraile que también ha apuntado, "era una decisión esperada que como hemos dicho siembre vamos a acatar".

A nivel taurino, el regidor ya ha hablado con todos los ganaderos anunciados para los encierros. "Me han agradecido que esperáramos a la recomendación de la Junta, les he agradecido que estuvieran dispuestos a participar en los encierros de 2020 y les he invitado a mantener su participación en 2021 y mantener en la medida de lo posible los compromisos adquiridos que no estaban materializados en contrato", ha apuntado.

Desde la Concejalía de Turismo y Cultura se ha invitado al Centro de Iniciativas Turísticas a plantear y a las asociaciones ha plantear iniciativas que se puedan realizar a lo largo del verano todo ello estudiando las medidas de seguridad que es necesario cumplir como los aforos. Además se van a organizar pequeños eventos para tratar de dinamizar el verano.El alcalde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha pedido que no se organicen actividades extraoficiales en la semana de la semana de las fiestas evitando tambien reuniones masificadas para evitar rebrotes.

Una de las peñas taurinas ha planteado la posibilidad de realizar algún festejo taurino a lo largo del verano con aforo limitado. En este sentido Fraile ha comentado que la plaza de toros de Cuéllar no se ha caracterizado en los últimos años por colgar el cartel de 'no hay entradas'. No obstante ha señalado que "las puertas están abiertas para cualquier tipo de actividad. Este año hay una bajada en los honorarios de profesionales taurinos y ganaderos y esto va encaminado a que con la reducción de los aforos sea viable dar festejos. También nos han invitado a que si no es el Ayuntamiento el promotor, se ceda la plaza a un empresario que también se podría dar el caso".

Esta misma tarde se han reunido miembros del equipo de Gobierno con la junta directiva del Centro de Iniciativas Turísticas y de las peñas El Pañuelo, El Embudo, La Plaga, la Panda El Soto, las asociaciones de caballistas A Caballo y Amigos del Caballo y las peñas taurinas El Encierro y la Asociación Encierros de Cuéllar, para comunicarles la decisión. A la reunión también estaban convocados los portavoces de los grupos municipales en la oposición que no han podido acudir por distintos motivos.